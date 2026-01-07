Altın zirve yolunda: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın, 7 Ocak Çarşamba günü anlık durumu ile yakından takip ediliyor. Özellikle yatırımcılar, bugün 1 gram altın ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay Trump’ın Maduro’yu tutuklatması ve Küba, Meksika ile Grönland’ı tehdit etmesinin küresel piyasaları gerdiğini ifade etti. Atalay, "Altında çok daha sert hareketlere hazırlıklı olmalıyız. Ons altın tarafında 5400 dolar, gram altın tarafında 10000 TL seviyeleri ulaşılabilir seviyeler olarak karşımızda duruyor." ifadelerinde bulundu. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları