Altın zirve yolunda: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Yayınlanma:
07 Ocak 2026 10:04
Altın yatırımcısı merak ediyor: Altından yeni bir zirve gelir mi? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 7 Ocak 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...
Altın, 7 Ocak Çarşamba günü anlık durumu ile yakından takip ediliyor. Özellikle yatırımcılar, bugün 1 gram altın ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay Trump’ın Maduro’yu tutuklatması ve Küba, Meksika ile Grönland’ı tehdit etmesinin küresel piyasaları gerdiğini ifade etti. Atalay, "Altında çok daha sert hareketlere hazırlıklı olmalıyız. Ons altın tarafında 5400 dolar, gram altın tarafında 10000 TL seviyeleri ulaşılabilir seviyeler olarak karşımızda duruyor." ifadelerinde bulundu. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları
Canlı altın fiyatları 7 Ocak 2025 tarihinde güncellendi. Küresel piyasalardaki düşüşün yerini yükselişe bırakmasıyla birlikte altın fiyatlarında geri çekiliş, yerini yükselişe bıraktı. Geçtiğimiz haftayı 6 bin lira bandında kapatan gram altın, bugün gün içerisinde 6 bin 228 liraya kadar yükseliş gösterdi. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
CANLI ALTIN FİYATLARI 5 OCAK 2025 Gram altın fiyatı
Alış: 6.190,75
Satış: 6.191,53
ÇEYREK ALTIN FİYATI 5 OCAK 2025 Alış: 10.323,00
Satış: 10.412,00
ONS ALTIN FİYATI 5 OCAK 2025 Alış 4.471,43 Dolar
Satış: 4.472,00 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 5 OCAK 2025 Alış: 41.166,00 TL
Satış: 41.490,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 5 OCAK 2025 Alış: 6294 TL
Satış: 6376 TL