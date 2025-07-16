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Altın yükselişe mi geçiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

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Altın yükselişe mi geçiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
16 Temmuz 2025 tarihinde küresel piyasalardaki hareketlilik ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatları
Altın yükselişe mi geçiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 1 18

Canlı altın fiyatları, 16 Temmuz 2025 tarihinde küresel piyasalardaki hareketlilik ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle yeniden yükselişe geçti. 16 Temmuz gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri, yatırımcıların ve birikim sahiplerinin radarında. Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının altın rezervlerini artırma politikaları ile birlikte altın, güvenli liman olarak cazibesini koruyor. Trump, Endonezya ile bir anlaşmaya vardığını ve ülkeye yüzde 19 gümrük vergisi getirdiğini söyledi. Trump ayrıca, ilaçlara yönelik vergilerin ay sonuna kadar uygulanabileceğini ve yarı iletkenlere yönelik vergilerin de yaklaşmakta olduğunu söyledi. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatları ne kadar? İşte 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü altın piyasasında son durum, canlı fiyatlar!

Altın yükselişe mi geçiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 2 28

Altın, tarih boyunca hem bir yatırım aracı hem de güvenli liman olarak görülen en değerli madenlerden biri olmaya devam ediyor. 16 Temmuz canlı altın fiyatları, küresel ekonomik dalgalanmalar, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentilerle yukarı yönlü bir hareket sergiliyor. Türkiye’de özellikle düğün sezonu ve yatırım alışkanlıkları nedeniyle yakından takip edilen gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları, Kapalıçarşı ve serbest piyasada anlık olarak değişiyor. Ons altın fiyatlarındaki yükseliş, Dolar/TL kuru ile birleştiğinde gram altın fiyatlarında yeni rekor seviyeler test ediliyor. Yatırımcılar ve birikim sahipleri, “Bugün altın ne kadar?” sorusuna yanıt ararken, altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, piyasalarda heyecan yaratıyor. Peki, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Temmuz gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatları!

Altın yükselişe mi geçiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 3 38

ALTIN YÜKSELİŞ EĞİLİMİNDE
Altın fiyatları, ABD enflasyon verisinin ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Spot altın, yüzde 0,1 artışla 3 bin 350 doların altında işlem görüyor.

ABD'de TÜFE haziran ayında yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 2,7 artış gösterdi. Piyasada TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,6 artmasını bekliyordu.

ABD'nin öngörülemeyen ticaret politikası ve küresel ekonomik endişelerin güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmasıyla değerli metal bu yıl yüzde 25'ten fazla yükselerek nisan ayında ons başına 3 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı.

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili bir dizi açıklamasının, potansiyel bir küresel ticaret savaşının etkilerine ilişkin endişelerin devam ettiğine işaret ederek liman varlığına destek vermesinin ardından yükseldi.

Altın yükselişe mi geçiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 4 48

CANLI ALTIN FİYATLARI 16 TEMMUZ 2025
Gram altın fiyatı

Alış: 4.314,07

Satış: 4.314,50

Altın yükselişe mi geçiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 5 58

ÇEYREK ALTIN FİYATI 16 TEMMUZ 2025
Alış: 6.990,00

Satış: 7.069,00

Altın yükselişe mi geçiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 6 68

ONS ALTIN FİYATI 16 TEMMUZ 2025
Alış 3.334,81 Dolar

Satış: 3.334,96 Dolar

Altın yükselişe mi geçiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 7 78

CUMHURİYET ALTINI 16 TEMMUZ 2025
Alış: 27.874,00 TL

Satış: 28.145,00 TL

Altın yükselişe mi geçiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 8 88

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 16 TEMMUZ 2025
Gram altın alış fiyatı: 4270 TL

Gram altın satış fiyatı: 4336 TL

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