Altın yükselişe mi geçiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın, tarih boyunca hem bir yatırım aracı hem de güvenli liman olarak görülen en değerli madenlerden biri olmaya devam ediyor. 16 Temmuz canlı altın fiyatları, küresel ekonomik dalgalanmalar, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentilerle yukarı yönlü bir hareket sergiliyor. Türkiye’de özellikle düğün sezonu ve yatırım alışkanlıkları nedeniyle yakından takip edilen gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları, Kapalıçarşı ve serbest piyasada anlık olarak değişiyor. Ons altın fiyatlarındaki yükseliş, Dolar/TL kuru ile birleştiğinde gram altın fiyatlarında yeni rekor seviyeler test ediliyor. Yatırımcılar ve birikim sahipleri, “Bugün altın ne kadar?” sorusuna yanıt ararken, altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, piyasalarda heyecan yaratıyor. Peki, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Temmuz gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatları!