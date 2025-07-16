Altın yükselişe mi geçiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

ALTIN YÜKSELİŞ EĞİLİMİNDE
Altın fiyatları, ABD enflasyon verisinin ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi.
Spot altın, yüzde 0,1 artışla 3 bin 350 doların altında işlem görüyor.
ABD'de TÜFE haziran ayında yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 2,7 artış gösterdi. Piyasada TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,6 artmasını bekliyordu.
ABD'nin öngörülemeyen ticaret politikası ve küresel ekonomik endişelerin güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmasıyla değerli metal bu yıl yüzde 25'ten fazla yükselerek nisan ayında ons başına 3 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı.
Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili bir dizi açıklamasının, potansiyel bir küresel ticaret savaşının etkilerine ilişkin endişelerin devam ettiğine işaret ederek liman varlığına destek vermesinin ardından yükseldi.