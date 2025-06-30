Altın yeni haftaya nasıl başladı, yeniden yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar, bugün 1 gram altın kaç TL?
Yayınlanma:
30 Haziran 2025 09:22
Bugün altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 30 Haziran 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından anlık ve canlı olarak aktarılıyor. Peki altın yeni haftaya nasıl başladı, yeniden yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar, bugün 1 gram altın kaç TL?
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Bugün altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 30 Haziran 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından anlık ve canlı olarak aktarılıyor. Peki altın yeni haftaya nasıl başladı, yeniden yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar, bugün 1 gram altın kaç TL?
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Bugün altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 30 Haziran 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından anlık ve canlı olarak grafikler aracılığıyla yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bazı metaller için yıl sonu tahminlerini güncelledi. Fitch altının ons fiyatı beklentisini 2025 yılı sonu için 2.400 dolardan 2.800 dolara, 2026 için 2.100 dolardan 2.400 dolara çıkardı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte piyasaların kapalı olduğu güne dair anlık ve canlı altın fiyatları 30Haziran alış - satış tablosu...
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Altın fiyatları 30 Haziran Pazartesi günü yakından takip ediliyor. Ünlü derecelendirme kuruluşu Fitch, açıklamasında "2025-2026 için daha yüksek altın varsayımları, metalin güvenli liman statüsü nedeniyle jeopolitik primdeki daha fazla artıştan kaynaklanmaktadır. Daha zayıf bir ABD doları konusundaki endişeler, altın yatırımlarına olan girişleri artırarak rekor yüksek altın fiyatlarını desteklemiştir." dedi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 30 Haziran alış - satış tablosu...
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ONS ALTIN Ons altın güne 3274 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3248 dolar, en yüksek de 3283 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 3277 dolardan işlem gördü.
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GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? Gram altın güne 4200 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4167 lira, en yüksek de 4212 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 4208 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 4187 liradan alınırken 4243 liradan satılıyor.
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ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 6.853,00 6.931,00
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YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 13.708,00 13.863,00
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TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 26.947,61 27.472,82
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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 27.331,00 27.598,00
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REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? 27.363,47 27.630,95
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ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 67.369,02 68.429,22