Altın yeni haftaya nasıl başladı, yeniden yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar, bugün 1 gram altın kaç TL?

Bugün altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 30 Haziran 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından anlık ve canlı olarak grafikler aracılığıyla yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bazı metaller için yıl sonu tahminlerini güncelledi. Fitch altının ons fiyatı beklentisini 2025 yılı sonu için 2.400 dolardan 2.800 dolara, 2026 için 2.100 dolardan 2.400 dolara çıkardı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte piyasaların kapalı olduğu güne dair anlık ve canlı altın fiyatları 30Haziran alış - satış tablosu...