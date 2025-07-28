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Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

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Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatları...
Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 1 19

Canlı altın fiyatları 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü dikkatle takip ediliyor. Altın fiyatları, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, Dolar/TL kuru, ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları ve jeopolitik gelişmelerle şekillenen altın piyasası, Kapalı Çarşı’da da yatırımcıların radarında. “1 gram altın ne kadar?” sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Gram altın rekor seviyelerde seyrederken, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları da yakından takip ediliyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatları ne kadar? Kapalı Çarşı altın fiyatları son durum nedir? İşte 28 Temmuz 2025 altın fiyatları ve piyasaya dair tüm detaylar!

Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 2 29

28 Temmuz altın fiyatları canlı olarak takip ediliyor. Altın, tarih boyunca güvenli liman olarak görülen en önemli yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü, yeni haftanın başlamasıyla birlikte altın fiyatlarındaki hareketlilik, yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini çekiyor. Kapalı Çarşı, Türkiye’nin altın ticaretinin kalbi olarak, anlık fiyat değişimleriyle hem bireysel yatırımcılar hem de kuyumcular için belirleyici bir merkez konumunda. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları, küresel piyasalardaki ekonomik belirsizlikler, enflasyon beklentileri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla şekilleniyor. Özellikle Dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altının uluslararası piyasalardaki performansı, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, 28 Temmuz 2025 itibarıyla Kapalı Çarşı’da altın fiyatları ne kadar? 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatları nasıl bir seyir izliyor?

Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 3 39

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA
Bu hafta yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündemini takip edecek.

Öte yandan, Trump'ın, Fed Başkanı Jerome Powell ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından faizlerin düşebileceği yönünde verdiği mesajlar, ileride daha düşük faiz ortamının oluşabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 4 49

Düşük faiz oranları beklentileri ve çözüme kavuşan ticaret gerilimleri, enerji ve sanayi metalleri talebini destekledi. Öte yandan, İran ile diplomatik temasların sürmesi ve Rusya ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) kaynaklı arz kararları, jeopolitik risklerin kısmen azalmasına ve piyasalardaki belirsizliğin bir miktar hafiflemesine katkı sağladı.

ABD'nin yürürlüğe koyduğu geniş kapsamlı gümrük tarifeleri, bazı emtialarda bölgesel fiyat ayrışmalarına neden oldu. Özellikle bakır ve alüminyum gibi metallere uygulanan yüksek ithalat vergileri, New York ve Londra piyasaları arasındaki fiyat farklarını rekor seviyelere taşıdı.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puanlık azalışla haftayı yüzde 4,39 seviyesinde tamamlarken, dolar endeksi yüzde 0,9 düşüşle 97,6'ya indi.

Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 5 59

Gram altın fiyatı

Alış: 4.355,97

Satış: 4.356,46

Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 6 69

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 7.121,00

Satış: 7.172,00

Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 7 79

Ons altın fiyatı

Alış 3.342,87 Dolar

Satış: 3.343,24 Dolar

Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 8 89

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 28.397,00 TL

Satış: 28.556,00 TL

Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 9 99

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 27 TEMMUZ 2025
Gram altın alış fiyatı: 4348 TL

Gram altın satış fiyatı: 4397 TL

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