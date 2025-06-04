Altın yatırımcıları merak ediyor: Altın yükseliyor mu, son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları, 4 Haziran 2025 tarihinde hem yerel hem de küresel piyasalarda yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Türkiye’nin altın ticaretinin kalbi olan Kapalı Çarşı gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları anbean değişkenlik gösteriyor. Altın, tarih boyunca ekonomik belirsizliklere karşı güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracı olurken, 2025 yılında da bu özelliğini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası (FED) politikaları, Dolar/TL kuru, küresel enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarının seyrini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Özellikle son dönemde ons altındaki güçlü duruş ve Dolar/TL kurundaki artış, gram altın fiyatlarını rekor seviyelere taşımıştı. Peki, 4 Haziran altın fiyatları ne durumda? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?