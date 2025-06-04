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Altın yatırımcıları merak ediyor: Altın yükseliyor mu, son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar?

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Altın yatırımcıları merak ediyor: Altın yükseliyor mu, son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın yatırımcıları merak ediyor: Güvenli liman altında yükseliş devam ediyor mu, son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatları...
Altın yatırımcıları merak ediyor: Altın yükseliyor mu, son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar? 1 19

Altın yatırımcıları merak ediyor: Güvenli liman altında yükseliş devam ediyor mu, son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatları...

Altın yatırımcıları merak ediyor: Altın yükseliyor mu, son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar? 2 29

Canlı altın fiyatları 4 Haziran 2025 tarihinde yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler, enflasyon beklentileri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken, 4 Haziran Kapalı Çarşı gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatı merak konusu. Altın, güvenli liman olarak görülen konumunu korurken, özellikle düğün sezonu ve yatırım amaçlı alımlarda hareketlilik artıyor. Peki, Bugün altın fiyatları ne kadar? 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları yükselişe mi geçti, yoksa düşüş trendinde mi? İşte güncel altın fiyatları 4 Haziran 2025

Altın yatırımcıları merak ediyor: Altın yükseliyor mu, son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar? 3 39

Altın fiyatları, 4 Haziran 2025 tarihinde hem yerel hem de küresel piyasalarda yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Türkiye’nin altın ticaretinin kalbi olan Kapalı Çarşı gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları anbean değişkenlik gösteriyor. Altın, tarih boyunca ekonomik belirsizliklere karşı güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracı olurken, 2025 yılında da bu özelliğini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası (FED) politikaları, Dolar/TL kuru, küresel enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarının seyrini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Özellikle son dönemde ons altındaki güçlü duruş ve Dolar/TL kurundaki artış, gram altın fiyatlarını rekor seviyelere taşımıştı. Peki, 4 Haziran altın fiyatları ne durumda? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın yatırımcıları merak ediyor: Altın yükseliyor mu, son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar? 4 49

ALTIN FİYATLARI 4 HAZİRAN 2025

Altın yatırımcıları merak ediyor: Altın yükseliyor mu, son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar? 5 59

Gram altın fiyatı

Alış: 4.228,73

Satış: 4.229,14

Altın yatırımcıları merak ediyor: Altın yükseliyor mu, son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar? 6 69

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6.851,00

Satış: 6.928,00

Altın yatırımcıları merak ediyor: Altın yükseliyor mu, son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar? 7 79

ONS altın fiyatı

Alış 3.359,84 Dolar

Satış: 3.360,22 Dolar

Altın yatırımcıları merak ediyor: Altın yükseliyor mu, son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar? 8 89

Cumhuriyet altını

Alış: 27.321,00 TL

Satış: 27.587,00 TL

Altın yatırımcıları merak ediyor: Altın yükseliyor mu, son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar? 9 99

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 4 HAZİRAN 2025
Gram altın alış fiyatı: 4182 TL

Gram altın satış fiyatı: 4244 TL

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