Altın yatırımcıları durakladı: Altın düşüşe mi geçiyor? Gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Altın yatırımcıları her gün rekorlara alışsa da yaklaşık 3 hafta süren serüven düzeltme etkisine girmeye başladı. Altın fiyatları dünden bu yana zirveden kopuş yaşıyor.
Altın yatırımcıları meraklı bekleyişlerini sürdürüp ekranlarda rekorlara bakarken son iki gündür zirveden kopuşa şahitlik etmeye başladı.
Bir süredir rekor üstüne rekor kıran ons ve gram altın kar realizasyonlarına sahne olmaya başladı. Rekor koşusuna küçük bir ara veren altın düşüş yaşıyor.
ABD'nin ticaret savaşlarında ısrarcı olması ve jeopolitik gerilimlere yol açacak hamlelerde bulunması bekleniyor ve bu da altını güçlü tutuyordu.
ONS ALTIN
Ons altın güne 2897 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2883 dolar, en yüksek de 2900 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2888 dolardan işlem görüyor.
RAM ALTIN
Gram altın güne 3357 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3341 lira, en yüksek de 3360 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3345 liradan alıcı buluyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da gram altın 3387 liradan alınırken 3434 liradan satılıyor.