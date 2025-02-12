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  3. Altın yatırımcıları durakladı: Altın düşüşe mi geçiyor? Gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Altın yatırımcıları durakladı: Altın düşüşe mi geçiyor? Gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

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Altın yatırımcıları durakladı: Altın düşüşe mi geçiyor? Gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Altın yatırımcıları durakladı: Altın düşüşe mi geçiyor? Gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Altın yatırımcıları durakladı: Altın düşüşe mi geçiyor? Gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 1 18

Altın yatırımcıları durakladı: Altın düşüşe mi geçiyor? Gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Altın yatırımcıları durakladı: Altın düşüşe mi geçiyor? Gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 2 28

Altın yatırımcıları her gün rekorlara alışsa da yaklaşık 3 hafta süren serüven düzeltme etkisine girmeye başladı. Altın fiyatları dünden bu yana zirveden kopuş yaşıyor.

Altın yatırımcıları durakladı: Altın düşüşe mi geçiyor? Gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 3 38

Altın yatırımcıları meraklı bekleyişlerini sürdürüp ekranlarda rekorlara bakarken son iki gündür zirveden kopuşa şahitlik etmeye başladı.

Altın yatırımcıları durakladı: Altın düşüşe mi geçiyor? Gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 4 48

Bir süredir rekor üstüne rekor kıran ons ve gram altın kar realizasyonlarına sahne olmaya başladı. Rekor koşusuna küçük bir ara veren altın düşüş yaşıyor.

Altın yatırımcıları durakladı: Altın düşüşe mi geçiyor? Gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 5 58

ABD'nin ticaret savaşlarında ısrarcı olması ve jeopolitik gerilimlere yol açacak hamlelerde bulunması bekleniyor ve bu da altını güçlü tutuyordu.

Altın yatırımcıları durakladı: Altın düşüşe mi geçiyor? Gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 6 68

ONS ALTIN

Ons altın güne 2897 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2883 dolar, en yüksek de 2900 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2888 dolardan işlem görüyor.

Altın yatırımcıları durakladı: Altın düşüşe mi geçiyor? Gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 7 78

RAM ALTIN

Gram altın güne 3357 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3341 lira, en yüksek de 3360 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3345 liradan alıcı buluyor.

Altın yatırımcıları durakladı: Altın düşüşe mi geçiyor? Gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 8 88

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3387 liradan alınırken 3434 liradan satılıyor.

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