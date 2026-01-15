  1. Anasayfa
Altın tırmanışta! Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar ediyor, kaç lira?

Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar ediyor, kaç lira? İşte, Kapalı Çarşı altın alış satış fiyatı...
Altın fiyatları, yeni güne düşüşle başladı. Gram altın, çeyrek altın, ons altını, Cumhuriyet altını fiyatları, 15 Ocak 2026 Perşembe yeni işlem gününde yaşanan küresel gelişmeler ve merkez bankalarının adımları ile yakından takip ediliyor. Yatırımcılar "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorusunun yanıtına odaklandı. Altın, FED'in faiz indirimi beklentisini destekleyen enflasyon rakamları ile yükseliş trendi içerisindeydi. Ancak gram altın yeni işlem günü açılışını 6.380 TL ile yaparken, çeyrek altın 10.562 TL seviyelerinden açılışını gerçekleştirdi. Ons altın ise 4.595 dolar ile bugüne başladı. Jeopolitik tansiyon, yatırımcıları güvenli liman varlıklarını yönlendiriyor. Bu durum altın fiyatlarının artmasında da etkili. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 15 Ocak 2026 İstanbul Kapalı Çarşı altın satış fiyatları canlı takip grafiği...

15 OCAK 2026 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:6.378,22 TL

Gram altın satış fiyatı:6.379,09 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı:10.471,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:10.562,00 TL

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:4.593,05

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.593,64

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:41.748,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:42.077,00 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış fiyatı:41.483,77 TL

Tam altın satış fiyatı:42.309,47 TL

ATA ALTIN KAÇ TL EDİYOR?

Ata altın alış fiyatı:42.780,14 TL

Ata altın satış fiyatı:43.866,87 TL

