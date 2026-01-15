Altın tırmanışta! Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar ediyor, kaç lira?

Altın fiyatları, yeni güne düşüşle başladı. Gram altın, çeyrek altın, ons altını, Cumhuriyet altını fiyatları, 15 Ocak 2026 Perşembe yeni işlem gününde yaşanan küresel gelişmeler ve merkez bankalarının adımları ile yakından takip ediliyor. Yatırımcılar "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorusunun yanıtına odaklandı. Altın, FED'in faiz indirimi beklentisini destekleyen enflasyon rakamları ile yükseliş trendi içerisindeydi. Ancak gram altın yeni işlem günü açılışını 6.380 TL ile yaparken, çeyrek altın 10.562 TL seviyelerinden açılışını gerçekleştirdi. Ons altın ise 4.595 dolar ile bugüne başladı. Jeopolitik tansiyon, yatırımcıları güvenli liman varlıklarını yönlendiriyor. Bu durum altın fiyatlarının artmasında da etkili. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 15 Ocak 2026 İstanbul Kapalı Çarşı altın satış fiyatları canlı takip grafiği...