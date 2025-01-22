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Altın rekora doymuyor: Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba...

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Altın rekora doymuyor: Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba...
Altın rekora doymuyor, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor: Gram altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba...
Altın rekora doymuyor: Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba... 1 110

Altın rekora doymuyor, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor: Gram altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba...

Altın rekora doymuyor: Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba... 2 210

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Güncel altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba itibarıyla kontrol ediliyor. Gram altın ne kadar? sorusu da bu nedenle sorgulanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte korumacılıkla ilgili birçok kararnameye imza atması diğer ülkeleri düşündürmeye başladı.

Altın rekora doymuyor: Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba... 3 310

Ticaret savaşlarının yeniden başlayacağına dair beklentiler artarken altın da bu ortamdan beslendi ve yükselişe geçti. Yatırımcılar altındaki bu hareketlilikle büyük heyecan yaşadı. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte kapalıçarşı altın fiyatları 22 Ocak 2025!

Altın rekora doymuyor: Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba... 4 410

ALTINDAN REKOR ÜSTÜNE REKOR
Altın yatırımcısı yeni yıla kazançlı başladı. Ons ve gram altındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte korumacılıkla ilgili birçok kararnameye imza atması diğer ülkeleri düşündürmeye başladı.

Altın rekora doymuyor: Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba... 5 510

Ticaret savaşlarının yeniden başlayacağına dair beklentiler artarken altın da bu ortamdan beslendi ve yükselişe geçti. Gram altın tarihi yüksek seviyelere ulaştı.

Altın rekora doymuyor: Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba... 6 610

ALTIN FİYATLARI 22 OCAK 2025
Gram altın fiyatı

Alış: 3.150,72

Satış: 3.151,18

Altın rekora doymuyor: Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba... 7 710

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5.128,00

Satış: 5.174,00

Altın rekora doymuyor: Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba... 8 810

ONS altın fiyatı

Alış 2.751,65 Dolar

Satış: 2.752,03 Dolar

Altın rekora doymuyor: Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba... 9 910

Cumhuriyet altını

Alış: 20.449,00

Satış: 20.613,00

Altın rekora doymuyor: Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba... 10 1010

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da gram altın 3129 liradan alınırken 3170 liradan satılıyor.

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