Altın rekora doymuyor: Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba...

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Güncel altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba itibarıyla kontrol ediliyor. Gram altın ne kadar? sorusu da bu nedenle sorgulanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte korumacılıkla ilgili birçok kararnameye imza atması diğer ülkeleri düşündürmeye başladı.