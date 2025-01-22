Altın rekora doymuyor: Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba...

Altın rekora doymuyor, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor: Gram altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba...
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Güncel altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba itibarıyla kontrol ediliyor. Gram altın ne kadar? sorusu da bu nedenle sorgulanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte korumacılıkla ilgili birçok kararnameye imza atması diğer ülkeleri düşündürmeye başladı.
Ticaret savaşlarının yeniden başlayacağına dair beklentiler artarken altın da bu ortamdan beslendi ve yükselişe geçti. Yatırımcılar altındaki bu hareketlilikle büyük heyecan yaşadı. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte kapalıçarşı altın fiyatları 22 Ocak 2025!
ALTINDAN REKOR ÜSTÜNE REKORAltın yatırımcısı yeni yıla kazançlı başladı. Ons ve gram altındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte korumacılıkla ilgili birçok kararnameye imza atması diğer ülkeleri düşündürmeye başladı.
Ticaret savaşlarının yeniden başlayacağına dair beklentiler artarken altın da bu ortamdan beslendi ve yükselişe geçti. Gram altın tarihi yüksek seviyelere ulaştı.
ALTIN FİYATLARI 22 OCAK 2025Gram altın fiyatı
Alış: 3.150,72
Satış: 3.151,18
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5.128,00
Satış: 5.174,00
ONS altın fiyatı
Alış 2.751,65 Dolar
Satış: 2.752,03 Dolar
Cumhuriyet altını
Alış: 20.449,00
Satış: 20.613,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTINKapalıçarşı'da gram altın 3129 liradan alınırken 3170 liradan satılıyor.