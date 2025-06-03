Altın piyasası bayram haftasında durgun! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 3 Haziran Salı yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Haftaya yukarı yönlü seyirde başlayan ve 4 haftanın rekorunu kırmak üzere olan altın fiyatları yaşanan yukarı yönlü seyrin ardından yeni güne durağan seyirde başladı. Yaşanan durağan seyirle birlikte gözler "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki günün ilk saatlerinde gram altın 4 bin 236 lira çeyrek altın ise 6 bin 890 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte altın fiyatları 3 Haziran alış - satış tablosu...