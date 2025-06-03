Altın piyasası bayram haftasında durgun! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
03 Haziran 2025 09:36
Altın piyasası bayram haftasında durgun: Yaşanan durağan seyirle birlikte akıllar "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunda... İşte güncel altın fiyatları...
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Altın piyasası bayram haftasında durgun: Yaşanan durağan seyirle birlikte akıllar "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunda... İşte güncel altın fiyatları...
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Altın fiyatları 3 Haziran Salı yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Haftaya yukarı yönlü seyirde başlayan ve 4 haftanın rekorunu kırmak üzere olan altın fiyatları yaşanan yukarı yönlü seyrin ardından yeni güne durağan seyirde başladı. Yaşanan durağan seyirle birlikte gözler "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki günün ilk saatlerinde gram altın 4 bin 236 lira çeyrek altın ise 6 bin 890 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte altın fiyatları 3 Haziran alış - satış tablosu...
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Altın fiyatları 3 Haziran Salı yani bugün özellikle gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edilenler arasında ise "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki bugün altın fiyatları haftanın ilk iş gününde yakaladığı durağan yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar..
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ALTIN FİYATLARI 4 HAFTANIN REKORUNDAN DÖNDÜ! Ons altın dün ABD ile Çin arasında varılan karşılıklı tarife indirimi anlaşmalarının sona erme riskiyle ticaret savaşının yeniden alevlenmesi beklentisi, Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmelerin İstanbul'da devam etmesine karşın iki ülke arasında geriliminin tırmanması gibi etmenlerin yatırımcılar üzerindeki endişeleri artırması ile yüzde 2,7 değer kazandı. Bu gelişmelerle altının ons fiyatı üç haftadan uzun bir sürenin en güçlü günlük performansını sergilemişti.
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Ancak ABD dolarının güçlenmesi, ABD-Çin liderlerinin bu hafta bir araya gelecekleri beklentisi ons altın fiyatının 4 haftanın zirvesinden gerilemesine yol açtı.
ONS ALTIN FİYATLARI Gece 3392 dolar seviyesini gören ons altın bu saban 3359 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,57 düşüşle 3362 dolardan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? Gram altın bugün 4 bin 235 TL'den alıcı buluyor.
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ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? Kapalıçarşı'da bugün çeyrek altın 6888 TL'den işlem görüyor.
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BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ? 13.608,00 13.777,00
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TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU? 26.847,94 27.378,16
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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? Cumhuriyet altını bugün 27 bin 425 TL'den alıcı buluyor.
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REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? 20.568,47 20.817,95
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ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 50.072,93 50.866,80