Altın neden düşüyor? altında son durum ne? 9 Ekim 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları

Altın kritik seviye olan 3 bin TL seviyesini aştıktan sonra düşüşe geçerek 2.878 TL seviyelerine kadar geriledi. İnsanlar, altın neden düşüyor daha da düşer mi altında son durum ne diye merak ederek araştırmaya başladı peki bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ons altın ne kadar? işte 9 Ekim 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları

1 10 Ekonomi uzmanları altının düşüş nedenini Türkiye'den kaynaklanmadığını, ABD 'de ki ekonomik verilerin kötü gelmesinden kaynaklandığını açıklayarak yatırımcıların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu. 2 10 İşte 9 Ekim 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları 3 10 9 EKİM 2024 ​​​​​​​GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.878,96 SATIŞ(TL) 2.879,32 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.886,86 -0,26 % 4 10 9 EKİM 2024 ​​​​​​​ÇEYREK ALTIN FİYATLARI? ALIŞ(TL) 4.920,00 SATIŞ(TL) 4.965,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.986,00 -0,42 % 5 10 9 EKİM 2024 ​​​​​​​YARIM ALTIN FİYATLARI ALIŞ(TL) 9.812,00 SATIŞ(TL) 9.928,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.965,00 -0,37 % 6 10 9 EKİM 2024 ​​​​​​​TAM ALTIN FİYATLARI ALIŞ(TL) 19.467,12 SATIŞ(TL) 19.849,14 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.878,48 -0,15 % 7 10 9 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI ALIŞ(TL) 19.620,00 SATIŞ(TL) 19.781,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.861,00 -0,40 % 8 10 9 EKİM 2024 ONS ALTIN FİYATLARI ALIŞ(USD) 2.613,96 SATIŞ(USD) 2.614,30 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.621,88 -0,29 % 9 10 9 EKİM 2024 - 22 AYAR ALTIN FİYATLARI ALIŞ(TL) 2.744,76 SATIŞ(TL) 2.897,38 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.909,00 -0,40 % 10 10 9 EKİM 2024 - 14 AYAR ALTIN FİYATLARI ALIŞ(TL) 1.630,05 SATIŞ(TL) 2.471,84 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.480,11 -0,33 %



