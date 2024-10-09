Altın neden düşüyor? altında son durum ne? 9 Ekim 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
Altın neden düşüyor? altında son durum ne? 9 Ekim 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
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Altın kritik seviye olan 3 bin TL seviyesini aştıktan sonra düşüşe geçerek 2.878 TL seviyelerine kadar geriledi. İnsanlar, altın neden düşüyor daha da düşer mi altında son durum ne diye merak ederek araştırmaya başladı peki bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ons altın ne kadar? işte 9 Ekim 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları