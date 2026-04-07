Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Yayınlanma:
07 Nisan 2026 10:11
Altın fiyatları faiz indirimi ihtimalinin azalması nedeniyle haftaya düşüşle başladı. Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 7 Nisan 2026 Salı, güncel altın fiyatları...
Bugün 7 Nisan 2026 canlı ve anlık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın canlı ve anlık ekonomi grafikleri ile takip ediliyor. Altın fiyatları ne kadar oldu, 1 gram altın alış ve satış fiyatı kaç TL? soruları da yatırımcıların gündemine geldi. Altın fiyatları faiz indirimi ihtimalinin azalması nedeniyle haftaya düşüşle başladı. İran ve ABD arasında devam eden savaşta Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle petrol ve LNG fiyatları yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 7 Nisan 2026 Salı Kapalı Çarşı gram altın fiyatları son durum tablosu 2026!
Canlı altın fiyatları 7 Nisan 2026 tarihinde güncellendi. Ons altın fiyatlarında gözlenen geri çekilme, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Sene başında yatırımcılar 2026 yılında ABD Merkez Bankası Fed'in en az 2 kez faiz indirimi yapacağını öngörüyordu. Ancak yüksek enerji fiyatlarının küresel enflasyonu tetikleyeceği korkusu ile faiz indirimi ihtimali azaldı. Yatırımcılar güvenli liman talebiyle düşük faiz ortamında altına yöneliyor. Geçen hafta beklentilerden yüksek gelen veriler de faiz indirme ihtimalini azalttı. ABD'de geçen hafta tarım dışı istihdam 174 bin ile beklentilerin üzerinde arttı. İşsizlik ise yüzde 4,3'e geriledi. Bunun yanında güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri de altın fiyatlarını baskılıyor. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
CANLI ALTIN FİYATLARI 7 NİSAN 2026 Gram altın fiyatı
Alış: 6.656,76
Satış: 6.657,63
ÇEYREK ALTIN FİYATI 7 NİSAN 2026 Alış: 11.065,00
Satış: 11.426,00
ONS ALTIN FİYATI 7 NİSAN 2026 Alış 4.644,55 Dolar
Satış: 4.648,41 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 7 NİSAN 2026 Alış: 44.276,00 TL
Satış: 45.316,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 7 NİSAN 2026 Alış: 6683 TL
Satış: 6800 TL