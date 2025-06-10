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Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da gram çeyrek altın ne kadar? 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları

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Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da gram çeyrek altın ne kadar? 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları
Kurban Bayramı öncesi 4 bin TL seviyelerin üzerine çıkarak hafif yükseliş gösteren altın fiyatları bayram sonrası piyasaların açıldığı ilk günde hafif satış baskısıyla başladı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ons altın fiyatları ne kadar, kapalı çarşıda altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran 2025 güncel altın fiyatları.
Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da gram çeyrek altın ne kadar? 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları 1 110

ALTINDA DÜŞÜŞ BASKISI SÜRÜYÖR

Altın fiyatları ABD ve Çin arasındaki görüşmeler ile satıcılı bir seyir izliyor. Yeni günde, dolar endeksinin hafif değer kazanmasıyla birlikte altındaki satış baskısı devam ediyor. Altının ons fiyatı tekrar 3300 desteğini test ederken bayram sonrası ilk iş gününe ise 3303 dolar seviyesinden alıcı bularak başladı. Şu sıralarda altının ons fiyatı 3308 dolar seviyesine kadar çıktı.

Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da gram çeyrek altın ne kadar? 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları 2 210

ABD ile Çin ticaret savaşlarına son vermek için Londra'da bir araya geldiler. ABD-Çin arasında devam eden ticaret görüşmeleri, piyasalarda genel bir iyimserlik yaratırken, altının yön arayışında etkili oluyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da gram çeyrek altın ne kadar? 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları 3 310

Gram altın 4177 TL'den satılıyor. Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 6888 TL'den tam altın 27427 TL'den alıcı buluyor.

İŞTE TÜM ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da gram çeyrek altın ne kadar? 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları 4 410

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.198,85

SATIŞ(TL) 4.199,34

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.198,41 0,02 %

Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da gram çeyrek altın ne kadar? 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları 5 510

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 6.831,00

SATIŞ(TL) 6.917,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 6.924,00 -0,10 %

Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da gram çeyrek altın ne kadar? 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları 6 610

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 13.668,00

SATIŞ(TL) 13.839,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 13.848,00 -0,06 %

Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da gram çeyrek altın ne kadar? 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları 7 710

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 27.334,96

SATIŞ(TL) 27.874,55

ÖNCEKİ KAPANIŞ 27.508,97 1,33 %

Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da gram çeyrek altın ne kadar? 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları 8 810

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 27.259,00

SATIŞ(TL) 27.556,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 27.569,00 -0,05 %

Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da gram çeyrek altın ne kadar? 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları 9 910

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 3.326,47

SATIŞ(USD) 3.326,80

ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.326,29 0,02 %

Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da gram çeyrek altın ne kadar? 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları 10 1010

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 108.500,00

SATIŞ(USD) 108.550,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 107.450,00 1,02 %

KAYNAK: BİGPARA

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