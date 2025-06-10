Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da gram çeyrek altın ne kadar? 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da gram çeyrek altın ne kadar? 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları
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Kurban Bayramı öncesi 4 bin TL seviyelerin üzerine çıkarak hafif yükseliş gösteren altın fiyatları bayram sonrası piyasaların açıldığı ilk günde hafif satış baskısıyla başladı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ons altın fiyatları ne kadar, kapalı çarşıda altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran 2025 güncel altın fiyatları.