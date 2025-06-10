Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da gram çeyrek altın ne kadar? 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları

Kurban Bayramı öncesi 4 bin TL seviyelerin üzerine çıkarak hafif yükseliş gösteren altın fiyatları bayram sonrası piyasaların açıldığı ilk günde hafif satış baskısıyla başladı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ons altın fiyatları ne kadar, kapalı çarşıda altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran 2025 güncel altın fiyatları.

1 10 ALTINDA DÜŞÜŞ BASKISI SÜRÜYÖR Altın fiyatları ABD ve Çin arasındaki görüşmeler ile satıcılı bir seyir izliyor. Yeni günde, dolar endeksinin hafif değer kazanmasıyla birlikte altındaki satış baskısı devam ediyor. Altının ons fiyatı tekrar 3300 desteğini test ederken bayram sonrası ilk iş gününe ise 3303 dolar seviyesinden alıcı bularak başladı. Şu sıralarda altının ons fiyatı 3308 dolar seviyesine kadar çıktı. 2 10 ABD ile Çin ticaret savaşlarına son vermek için Londra'da bir araya geldiler. ABD-Çin arasında devam eden ticaret görüşmeleri, piyasalarda genel bir iyimserlik yaratırken, altının yön arayışında etkili oluyor. 3 10 Gram altın 4177 TL'den satılıyor. Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 6888 TL'den tam altın 27427 TL'den alıcı buluyor. İŞTE TÜM ALTIN FİYATLARI 4 10 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.198,85 SATIŞ(TL) 4.199,34 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.198,41 0,02 % 5 10 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 6.831,00 SATIŞ(TL) 6.917,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 6.924,00 -0,10 % 6 10 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 13.668,00 SATIŞ(TL) 13.839,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 13.848,00 -0,06 % 7 10 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 27.334,96 SATIŞ(TL) 27.874,55 ÖNCEKİ KAPANIŞ 27.508,97 1,33 % 8 10 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 27.259,00 SATIŞ(TL) 27.556,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 27.569,00 -0,05 % 9 10 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 3.326,47 SATIŞ(USD) 3.326,80 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.326,29 0,02 % 10 10 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 108.500,00 SATIŞ(USD) 108.550,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 107.450,00 1,02 % KAYNAK: BİGPARA



