Altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Eylül 2024 güncel gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Haftanın ilk günü piyasaların açıldığı altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Eylül 2024 güncel altın kuru fiyatları...

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Altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Eylül 2024 güncel gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Uzun süredir yükselişle devam eden altın fiyatları haftaya yatay seyirde başladı. Altın yatırımcıları bu hafta Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyonuna kilitlendi. Açıklanacak rakam Fed'in faiz indirim hızına işaret edecek.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam rakamı beklentilerin altında kalarak Fed'in daha fazla indirim yapması beklentilerine yol açmıştı.

İşte yeni haftaya başlarken altın fiyatları

9 EYLÜL GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 2.734,31 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.589,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 9.171,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 18.231,64 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.286,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.499,41 dolar

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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