Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne, Gram ve çeyrek altın kaç TL? 17 Haziran 2025 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne, Gram ve çeyrek altın kaç TL? 17 Haziran 2025 güncel altın fiyatları
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İran İsrail arasında çıkan savaş nedeniyle tüm piyasaları etkilediği gibi altını da etkileyerek yukarı doğru çıkış yaptıktan sonra bir nebzede olsa hafifçe gerilemeye başladı. Peki altında son durum ne gram ve çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? işte 17 Haziran 2025 salı güncel altın fiyatları.