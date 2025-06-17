Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne, Gram ve çeyrek altın kaç TL? 17 Haziran 2025 güncel altın fiyatları

İran İsrail arasında çıkan savaş nedeniyle tüm piyasaları etkilediği gibi altını da etkileyerek yukarı doğru çıkış yaptıktan sonra bir nebzede olsa hafifçe gerilemeye başladı. Peki altında son durum ne gram ve çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? işte 17 Haziran 2025 salı güncel altın fiyatları.

1 9 ALTIN DALGALI SEYİR İZLİYOR İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan çatışmalarda 5. güne girilirken altın fiyatları güne dalgalı başladı. ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in Tahran'a yeni bir saldırı başlatacağına yönelik söylemlerinin ardından toparlanarak güne 3400 dolar üzerinde başlayan ons altın, şu sıralarda 3394 dolar seviyesine kadar çekildi. 2 9 GRAM ALTIN HAFİF GERİLEDİ Dün rekor kıran gram altın ise sabah saatlerinde 4300 TL seviyesinin altını görmesine karşın şu sıralarda 4302 TL seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 7122 TL'den satılırken tam altın ise 28361 TL'den alıcı buluyor. 17 HAZİRAN 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 9 17 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 4.288,03 SATIŞ(TL) 4.288,46 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.284,61 0,09 %

4 9 17 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 7.033,00 SATIŞ(TL) 7.098,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 7.096,00 0,03 % 5 9 17 HAZİRAN 2025 YARIM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 14.064,00 SATIŞ(TL) 14.193,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 14.192,00 0,01 % 6 9 17 HAZİRAN 2025 TAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 27.698,19 SATIŞ(TL) 28.244,77 ÖNCEKİ KAPANIŞ 28.613,52 -1,29 % 7 9 17 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 28.060,00 SATIŞ(TL) 28.255,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 28.254,00 0,00 % 8 9 17 HAZİRAN 2025 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 109.500,00 SATIŞ(USD) 109.550,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 110.380,00 -0,75 % 9 9 17 HAZİRAN 2025 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 3.387,64 SATIŞ(USD) 3.388,02 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.385,28 0,08 %



