  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
Altın fiyatları, haftanın son iş gününde yükselecek mi? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Yayınlanma:
17 Nisan 2026 Cuma günü haftanın son işlem gününde yatırımcıları tarafından yakından takip edilirken, altın piyasasında haftanın son iş günü durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
17 Nisan 2026 Cuma günü haftanın son işlem gününde yatırımcıların takibinde yer alıyor. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve makroekonomik verilerin etkisiyle altın fiyatları 17 Nisan 2026 Cuma gününe oldukça dinamik bir başlangıç yaptı. Yatırımcılar ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar "Bugün gram altın kaç TL oldu?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" sorularının yanıtını aramak için Kapalıçarşı ve serbest piyasa verilerini anlık olarak takip etmeye devam ediyor. Özellikle ONS altın bazındaki yükseliş, yurt içindeki gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ve Ata lira fiyatlarına doğrudan yansıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları 17 Nisan 2026!

17 Nisan 2026 altın fiyatları, hem ONS bazında küresel rüzgarları hem de yurt içindeki döviz kuru değişimlerini arkasına alarak yukarı yönlü ivmesini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların "güvenli liman" olarak gördüğü altın piyasasında bugün, gram altın fiyatları direnç noktasını zorluyor. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve Ata lira gibi kalemlerde de alım-satım farklarının Kapalıçarşı dinamiklerine göre şekillendiği görülüyor. Özellikle ABD ve Ortadoğu kaynaklı haber akışları ile değişen altın fiyatları iç piyasaları da etkiliyor. Peki, Gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları 17 Nisan 2026

ALTIN YÜKSELİŞTE

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında ortaya çıkan barış umudu sonucu enerji fiyatlarında düşüş beklentisi ile haftanın son günü yükselişe geçti. ABD ile İran arasında devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması nedeniyle enerji fiyatları yükselmişti. Bu durum da enflasyon baskısı oluşturmuş ve altın fiyatlarını savaş boyunca aşağı çekmişti.

Tarafların hafta sonu yeniden masaya oturması bekleniyor. Ortaya çıkan barış umudu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik beklenti ile enerji fiyatlarının aşağı çekilmesi ve enflasyon tehlikesinin azalması ön görülüyor.

Barışa yönelik adımlar enflasyonist baskıyı azaltırken bu durum da ABD Merkez Bankası Fed'in yeniden faiz indireceğine yönelik umutları yeşertti. Bu gelişmeler sonucu altın haftanın son gününe yükselişle başladı. Düşük faiz ortamı yatırımcının güvenli liman talebi ile altına yönelmesini sağlıyor.

Öte yandan dün açıklanan ABD işsizlik başvuruları rakamı da geçtiğimiz haftaya göre düşüş gösterdi. ABD işsizlik maaşı başvuruları ve çekirdek enflasyon gibi veriler Fed'in faiz kararı almasında oldukça önemli yer tutuyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 17 NİSAN 2026

Gram altın fiyatı

Alış: 6.914,34 TL

Satış: 6.915,13 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 17 NİSAN 2026

Alış: 11.256,00 TL

Satış: 11.413,00 TL

ONS ALTIN FİYATI 17 NİSAN 2026

Alış: 4.798,94 Dolar

Satış: 4.799,49 Dolar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 17 NİSAN 2026

Alış: 44.922,00 TL

Satış: 45.514,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 17 NİSAN 2026

Alış: 6,878 TL

Satış: 6,965 TL

HABERE YORUM KAT