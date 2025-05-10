Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? İşte kuyumculardaki altın piyasası...

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? Yatırımcı son olarak gözünü Trump'ın açıkladığı ABD ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşmasına çevirmişti. Buna göre altın fiyatları hafta sonu itibariyle kuyumcu piyasasındaki durum ne, işte altın fiyatları...

1 9 Altın fiyatları hafta sonu ne kadar, oldu? Yatırımcı son olarak gözünü Trump'ın açıkladığı ABD ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşmasına çevirmişti. Buna göre altın fiyatları hafta sonu itibariyle kuyumcu piyasasındaki durum ne? işte altın fiyatları... 2 9 ABD'nin ticaret konusunda daha yumuşak bir tutum sergilemesinin güvenli liman talebini azaltmasıyla dün gerileyen ons altın, bu sabah dalgalı seyrine karşın ilerleyen saatlerde 3333 dolar seviyesine çıktı. Gram altın ise 4151 TL seviyesinde. 3 9 Altın ABD'nin açıkladığı gümrük tarifeleri, Fed'in faiz kararı ve jeopolitik gerginliklerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Yatırımcı son olarak gözünü Trump'ın açıkladığı ABD ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşmasına çevirmişti. 4 9 Uzmanlar ABD-İngiltere ticaret anlaşmasının sınırlı yapısının ve ayrıntıların eksikliğinin, bu anlaşmayı Trump'ın ekonomik gündemine olan güveni yeniden canlandırması veya küresel büyümenin keskin bir şekilde yavaşlaması korkularını yatıştırmak için yetersiz bıraktığını belirtiyor. 5 9 Altın piyasaları uzmanları, Trump'ın açıkladığı anlaşmanın etkisi ile ons altında dalgalı seyrin devam edeceğini öngörüyorlar... 6 9 ONS ALTIN DALGALI SEYİRDE Ons altın bu sabah erken saatlerde 3300 doların altına düşmesine karşın yeniden toparlanarak 3333 dolar seviyesine çıktı. Altının ons fiyatı 22 Nisan tarihinde 3500 doları aşarak rekor kırmıştı. 7 9 Analistler bugün için ise destek seviyesi olarak 3286 doları işaret ederken, direnç olarak ise 3366 doları gösteriyorlar. 8 9 Gram altın ise şu sıralar 4151 TL seviyesinden alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 6854 TL'den, yarım altın 13705 TL'den, tam altın ise 27284 TL den alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 27339 TL'den satılıyor. 9 9



