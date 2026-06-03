Altın fiyatları 'dip' yaptı: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ons altın ne kadar kaç TL?
Yayınlanma:
03 Haziran 2026 10:05
Altın fiyatları bugün başlayan füze saldırıları haberleri sonrası ABD-İran savaşına yönelik belirsizlikler ile güne sınırlı düşüşle başladı. Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ons altın ne kadar kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
1 6
Altın fiyatları bugün başlayan füze saldırıları haberleri sonrası ABD-İran savaşına yönelik belirsizlikler ile güne sınırlı düşüşle başladı. Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ons altın ne kadar kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
2 6
ALTIN FİYATLARINDA BUGÜN SABAH SAAT 10 İTİBARİYLE EKRANA YANSIYAN TABLO
3 6
Spot altın saat 08:00 itibarıyla yüzde 0,4 düşüşle 4469 dolar seviyesinde.
Gram altın yüzde 0,4 düşüşle 6605 TL'den işlem görüyor.
Spot gümüş ise yüzde 0,5 düşüşle 74,71 dolardan alıcı buluyor.
4 6
Altın fiyatları ABD-İran savaşının ne zaman biteceğine yönelik endişeler ile güne düşüşle başladı. Yatırımcılar ise bugün açıklanacak kritik ABD tarım dışı istihdam verileri ile cuma günü açıklanacak kapsamlı istidam raporuna çevrildi.
5 6
Barış görüşmeleri devam ederken İran ve ABD tarafından yapılan karşılıklı füze saldırıları açıklamaları bölgedeki tansiyonu artırdı. ABD ile İran arasında gerginlik devam ederken taraflardan barış müzakerelerine yönelik çelişkili açıklamalar geliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz'ün yeniden açılması karşılığında İran'a karşı yaptırımların kaldırılmasının söz konusu olmadığı, en büyük şartlarının İran'ın nükleer programından vazgeçmesi olduğunu vurguladı.
6 6
ABD-İran savaşı ile dünya petrol tedariğinin yüzde 20'sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı savaşın başından bu yana kapalı durumda. Bu durum petrol ve nakliye fiyatlarının yüksek seyretmesine neden oluyor. Artan enerji fiyatlarının ise küresel enflasyon artışını tetiklemesinden korkuluyor. Brent petrolün varil fiyatı da bu korkularla 97 dolar seviyesine kadar yükseldi.