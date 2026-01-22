  1. Anasayfa
Altın düşüşe mi geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Yayınlanma:

Altın sert yükselişin ardından düşüşe mi geçiyor? Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları


Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın anlık ve canlı grafiklerde hareketini sürdürüyor. Altın, 22 Ocak Perşembe günü canlı ve anlık durumu ile yakından takip ediliyor. Özellikle yatırımcılar, bugün 1 gram altın ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. Yıl başından bu yana değerli metallerdeki görülen ralliye platin de katıldı. ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik adımlar atmasıyla küresel piyasalarda risk algısı yükselirken güvenli liman varlıklara talep devam ediyor. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları



Canlı altın fiyatları 22 Ocak 2026 tarihinde güncellendi. Küresel piyasalardaki düşüşün yerini yükselişe bırakmasıyla birlikte altın fiyatları bir süredir önemli bir ivme kazanmıştır. BD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik öngörüler ve Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeler, Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler de değerli metal fiyatlarında sert yükselişlere neden oluyor. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?



ÇEYREK ALTIN FİYATI 22 OCAK 2026
Alış: 11.091,00

Satış: 11.200,00



ALTIN FİYATLARI 22 OCAK 2026
Gram altın fiyatı

Alış: 6.676,73

Satış: 6.677,56



ONS ALTIN FİYATI 22 OCAK 2026
Alış 4.797,27 Dolar

Satış: 4.797,89 Dolar



CUMHURİYET ALTINI 22 OCAK 2026
Alış: 44.227,00 TL

Satış: 44.628,00 TL



KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 22 OCAK 2026
Alış: 6773 TL

Satış: 6870 TL

