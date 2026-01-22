Altın düşüşe mi geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın anlık ve canlı grafiklerde hareketini sürdürüyor. Altın, 22 Ocak Perşembe günü canlı ve anlık durumu ile yakından takip ediliyor. Özellikle yatırımcılar, bugün 1 gram altın ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. Yıl başından bu yana değerli metallerdeki görülen ralliye platin de katıldı. ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik adımlar atmasıyla küresel piyasalarda risk algısı yükselirken güvenli liman varlıklara talep devam ediyor. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları