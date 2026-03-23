Altın dibe çakıldı! Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Bugün Gram altın, çeyrek altın ve ONS altın ne kadar, kaç lira ediyor?

Altın fiyatları son durum tablosu, 23 Mart Pazartesi günü anlık ve canlı tablo verileri ile kontrol ediliyor. Serbest piyasa ve Kapalıçarşı gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, güncel olarak ekonomi grafikleri üzerinden de dikkatle takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak kabul ettiği altın, yeni haftaya düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerginlikler, altın fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdi. Bu bağlamda altın fiyatlarındaki değer kaybı yüzde 10'u aştı. Ons altın yeni haftaya cuma gününe göre yüzde 3 düşüşle başladı. Uzmanlar, İran'daki devam eden çatışmalar, petrol fiyatlarının yükselmesi ve FED'in faiz artışı beklentisi nedeniyle altında cazibenin azaldığını ifade ediyor. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ONS altın ne kadar, kaç lira oldu? İşte ayrıntılar...