Altın dibe çakıldı! Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Bugün Gram altın, çeyrek altın ve ONS altın ne kadar, kaç lira ediyor?
23 Mart 2026 09:58
Altın yatırımcısı merak ediyor: Altın yeni haftaya nasıl başladı? Serbest piyasa gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, ne kadar? İşte, 23 Mart 2026 Pazartesi, güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları son dakika grafikleri, 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeni haftayla gündemde yer alıyor. Serbest piyasa gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık ve canlı takip tablosu üzerinden mercek altına alındı. İran'da devam eden çatışmalar ve FED'in faiz artırımı beklentilerinin ön plana çıkmasıyla altın fiyatları da yeni haftayı yüzde 3 düşüşle açtı. Uzmanlar, ABD/İsrail ve İran savaşının dördüncü haftasına girmesi ve petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesini görmesi nedeniyle piyasanın faiz indirimlerinden faiz artışı beklentisine yöneldiğini ve bunun altının cazibesini azalttığını ifade ediyor. Geçtiğimiz hafta da Ons altın endişelerin etkisiyle yüzde 10'dan fazla değer kaybetti. Peki gram altın, çeyrek altın ve ONS altın ne kadar, kaç lira ediyor? Altın fiyatları düşüyor mu, güncel durum nedir? İşte 23 Mart 2026 Pazartesi altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı...
Altın fiyatları son durum tablosu, 23 Mart Pazartesi günü anlık ve canlı tablo verileri ile kontrol ediliyor. Serbest piyasa ve Kapalıçarşı gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, güncel olarak ekonomi grafikleri üzerinden de dikkatle takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak kabul ettiği altın, yeni haftaya düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerginlikler, altın fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdi. Bu bağlamda altın fiyatlarındaki değer kaybı yüzde 10'u aştı. Ons altın yeni haftaya cuma gününe göre yüzde 3 düşüşle başladı. Uzmanlar, İran'daki devam eden çatışmalar, petrol fiyatlarının yükselmesi ve FED'in faiz artışı beklentisi nedeniyle altında cazibenin azaldığını ifade ediyor. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ONS altın ne kadar, kaç lira oldu? İşte ayrıntılar...
ALTIN FİYATLARI 23 MART 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı:6.232,31 TL
Gram altın satış fiyatı:6.233,42 TL
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın alış fiyatı:10.670,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:11.293,00 TL
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:4.370,66
Ons altın satış (USD) fiyatı:4.371,41
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:42.548,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:44.862,00 TL
ATA ALTIN KAÇ LİRA EDİYOR?
Ata altını alış fiyatı:46.146,11 TL
Ata altını satış fiyatı:47.346,73 TL