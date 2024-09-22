  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Ali Koç soyunda odasına indi mi, Mourinho ve Ali Koç kavga etti mi? Fenerbahçe'den flaş açıklama

Ali Koç soyunda odasına indi mi, Mourinho ve Ali Koç kavga etti mi? Fenerbahçe'den flaş açıklama

Yayınlanma:
Ali Koç soyunda odasına indi mi, Mourinho ve Ali Koç kavga etti mi? Fenerbahçe'den flaş açıklama
Fenerbahçe, derbi sonrası Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve gerginlik olduğu iddialarını reddetti.
Ali Koç soyunda odasına indi mi, Mourinho ve Ali Koç kavga etti mi? Fenerbahçe'den flaş açıklama 1 14

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi sonrası iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şunları söyledi:

Ali Koç soyunda odasına indi mi, Mourinho ve Ali Koç kavga etti mi? Fenerbahçe'den flaş açıklama 2 24

Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve bu nedenle gerginlik yaşandığı iddiaları doğru değildir.

Maçın devre arasında başkanımız yönetim locasından ayrılmadı ve soyunma odasına gitmedi.

Bu yalanı yapanların kim olduğunu ve amaçlarını çok iyi biliyoruz.

Ali Koç soyunda odasına indi mi, Mourinho ve Ali Koç kavga etti mi? Fenerbahçe'den flaş açıklama 3 34

Bu kişilerin ve amaçlı olarak ortaya attıkları hayal mahsülü iddiaların dikkate alınmamasını rica ediyoruz."

Ali Koç soyunda odasına indi mi, Mourinho ve Ali Koç kavga etti mi? Fenerbahçe'den flaş açıklama 4 44

Derbi sonrası Ali Koç'un soyunma odasında gerginlik olduğu söylendi.

HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN