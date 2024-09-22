Ali Koç soyunda odasına indi mi, Mourinho ve Ali Koç kavga etti mi? Fenerbahçe'den flaş açıklama

Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve bu nedenle gerginlik yaşandığı iddiaları doğru değildir.

Maçın devre arasında başkanımız yönetim locasından ayrılmadı ve soyunma odasına gitmedi.

Bu yalanı yapanların kim olduğunu ve amaçlarını çok iyi biliyoruz.