  1. Anasayfa
  2. Din
  3. Ali Erbaş'ın ne kadar emekli maaşı ve ikramiyesi alacağı belli oldu

Ali Erbaş'ın ne kadar emekli maaşı ve ikramiyesi alacağı belli oldu

Yayınlanma:
Ali Erbaş'ın ne kadar emekli maaşı ve ikramiyesi alacağı belli oldu
Görev süresi dolarak yerini Prof. Dr. Safi Arpaguş'a bırakarak emekli olan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın alacağı emekli maaş ve ikramiyesi belli oldu.
Ali Erbaş'ın ne kadar emekli maaşı ve ikramiyesi alacağı belli oldu 1 18

17 Eylül 2017 tarihinde cumhurbaşkanı kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Ali Erbaş, başkanlıkta iki dönemini tamamladı. 18 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yerine Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.

Ali Erbaş'ın ne kadar emekli maaşı ve ikramiyesi alacağı belli oldu 2 28

101 BİN TL EMEKLİ MAAŞI

Görev süresi uzatılmayan Ali Erbaş'ın emeklilik sürecine ilişkin hesaplamalar dikkat çekti.

Ali Erbaş'ın ne kadar emekli maaşı ve ikramiyesi alacağı belli oldu 3 38

Erbaş'ın aylık emekli maaşının 101 bin TL civarında olacağı iddia ediliyor.

Ali Erbaş'ın ne kadar emekli maaşı ve ikramiyesi alacağı belli oldu 4 48

2.3-2.7 MİLYON TL İKRAMİYE

Bunun yanında, Erbaş'ın emekli ikramiyesinin de 2.3 milyon TL ile 2.7 milyon TL arasında olacağı öne sürüldü.

Ali Erbaş'ın ne kadar emekli maaşı ve ikramiyesi alacağı belli oldu 5 58

6 EMEKLİNİN MAAŞINA DENK

Türkiye'de en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde bulunuyor. Buna göre, Erbaş'ın alacağı bir aylık maaş yaklaşık 6 emeklinin maaşına eşdeğer olurken, emekli ikramiyesi de 137 emeklinin bir aylık maaşına denk geliyor.

Ali Erbaş'ın ne kadar emekli maaşı ve ikramiyesi alacağı belli oldu 6 68

17 Eylül 2017–18 Eylül 2025 dönemini kapsayan Erbaş’ın Diyanet başkanlığı dönemi birçok tartışmayı beraberinde getirdi.

Ali Erbaş'ın ne kadar emekli maaşı ve ikramiyesi alacağı belli oldu 7 78

"ARABA" ÇIKIŞI OLAY OLMUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, makam aracıyla ilgili eleştirilere yanıt verirken "Tepkiler yüzünden yeni bir araç alamıyoruz" demişti.

Ali Erbaş'ın ne kadar emekli maaşı ve ikramiyesi alacağı belli oldu 8 88

Erbaş, eski başkan Mehmet Görmez'in 11 yaşındaki makam aracını kullandığını ve bir seyahati sırasında yolda kaldığını ifade etmişti.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber Merkezi

HABERE YORUM KAT