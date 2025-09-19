Ali Erbaş'ın ne kadar emekli maaşı ve ikramiyesi alacağı belli oldu

17 Eylül 2017 tarihinde cumhurbaşkanı kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Ali Erbaş, başkanlıkta iki dönemini tamamladı. 18 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yerine Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.
Görev süresi uzatılmayan Ali Erbaş'ın emeklilik sürecine ilişkin hesaplamalar dikkat çekti.
Erbaş'ın aylık emekli maaşının 101 bin TL civarında olacağı iddia ediliyor.
Bunun yanında, Erbaş'ın emekli ikramiyesinin de 2.3 milyon TL ile 2.7 milyon TL arasında olacağı öne sürüldü.
Türkiye'de en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde bulunuyor. Buna göre, Erbaş'ın alacağı bir aylık maaş yaklaşık 6 emeklinin maaşına eşdeğer olurken, emekli ikramiyesi de 137 emeklinin bir aylık maaşına denk geliyor.
17 Eylül 2017–18 Eylül 2025 dönemini kapsayan Erbaş’ın Diyanet başkanlığı dönemi birçok tartışmayı beraberinde getirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, makam aracıyla ilgili eleştirilere yanıt verirken "Tepkiler yüzünden yeni bir araç alamıyoruz" demişti.
Erbaş, eski başkan Mehmet Görmez'in 11 yaşındaki makam aracını kullandığını ve bir seyahati sırasında yolda kaldığını ifade etmişti.
KAYNAK: Bölge Gündem Haber Merkezi