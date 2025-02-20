Aleyna Tilki bu sefer sahneyi değil kahvehaneyi salladı: İşte çok konuşulacak, o pozlar...

Aleyna Tilki bu sefer sahneyi değil kahvehaneyi salladı: İşte, amcaların arasında verdiği çok konuşulacak, o pozlar...

1 8 Aleyna Tilki, bu sefer sahneyi değil kahvehaneyi salladı: İşte, amcaların arasında verdiği çok konuşulacak, o pozlar... 2 8 Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı... 3 8 Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bu sefer kahvehaneye giderek kendinden söz ettirdi. 4 8 Pembe kürklü şapkasıyla kahvehaneye giden Tilki, amcalarla ilginç pozlar verdi. 5 8 Şarkıları, sahne tarzı ve performanslarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, ilginç paylaşımlarına bir yenisini ekledi. 6 8 Şarkıları, sahne tarzı ve performanslarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, ilginç paylaşımlarına bir yenisini ekledi. 7 8 Aleyna Tilki, bu sefer kahvehaneye girdi. 8 8 ALEYNA TİLKİ KAHVEHANEYE GİTTİ Pembe kürklü şapkasını giyen Aleyna Tilki, bir anda kahvehaneye girdi. Kahvehanedeki vatandaşlarla fotoğraflar çekilen Tilki, birbirinden ilginç pozlar verdi.



