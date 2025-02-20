Aleyna Tilki bu sefer sahneyi değil kahvehaneyi salladı: İşte çok konuşulacak, o pozlar...

Aleyna Tilki, bu sefer sahneyi değil kahvehaneyi salladı: İşte, amcaların arasında verdiği çok konuşulacak, o pozlar...
Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı...
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bu sefer kahvehaneye giderek kendinden söz ettirdi.
Pembe kürklü şapkasıyla kahvehaneye giden Tilki, amcalarla ilginç pozlar verdi.
Şarkıları, sahne tarzı ve performanslarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, ilginç paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
Aleyna Tilki, bu sefer kahvehaneye girdi.
ALEYNA TİLKİ KAHVEHANEYE GİTTİ
Pembe kürklü şapkasını giyen Aleyna Tilki, bir anda kahvehaneye girdi. Kahvehanedeki vatandaşlarla fotoğraflar çekilen Tilki, birbirinden ilginç pozlar verdi.