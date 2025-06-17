Akaryakıtta tabela yeniden değişti, Litresi 50 TL'yi aştı! 17 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İran İsrail savaşı tüm piyasaları etkilerken özellikte petrol fiyatlarının hızla yükselişine neden oldu. Bu durum ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarını da etkileyerek motorinin litre fiyatı 50 TL'yi aştı. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda 17 Haziran 2025 güncel motorin, benzin, LPG ve brent petrol fiyatları.

1 9 İsrail ile İran arasındaki çatışmalar petrol fiyatlarını tırmandırdı. Yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren 1,7 lira zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 50 TL'yi aştı. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum... 2 9 Araç sahiplerini üzen haber geldi. Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından petrol fiyatları yükseldi. Piyasalarda yaşanan hareketlik, akaryakıtta tabelaların bir kez daha değişmesine neden oldu. 3 9 BRENT PETROL NE KADAR? İsrail ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi Orta Doğu'daki arz güvenliği endişelerini artırırken, cuma günü yaklaşık beş ayın zirvesini gören petrol fiyatları salı günü Asya seansında yükseldi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,65 TL'den işlem görüyor. Batı Teksas tipi ham petrol ise varil başına 70,77 dolar seviyesinde. 4 9 MOTORİNE 1,70 TL ZAM GELDİ Cuma günü 1,49 TL zamlanan motorine salı günü 1,70 TL daha zam gelmesi bekleniyordu. Beklenen zam gece yarısından itibaren yürürlüğe girerek tabelalara yansıdı. 5 9 MOTORİNİN FİYATI 50TL'Yİ AŞTI Vatandaşların canını sıkacak son zamla birlikte Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 50 lirayı aştı. 6 9 Zam kararının ardından akaryakıt fiyatlarında oluşan tablo şöyle... 7 9 17 HAZİRAN 2025 MOTORİN FİYATLARI Ankara: 50,31 TL

İstanbul: 49,43 TL

İzmir: 50,65 TL 8 9 17 HAZİRAN 2025 BENZİN FİYATLARI Ankara: 49,06 TL

İstanbul: 48,40 TL

İzmir: 49,43 TL 9 9 17 HAZİRAN 2025 LPG FİYATLARI Ankara: 24,91 TL

İstanbul: 25,07 TL

İzmir: 24,81 TL



