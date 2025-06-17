Akaryakıtta tabela yeniden değişti, Litresi 50 TL'yi aştı! 17 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıtta tabela yeniden değişti, Litresi 50 TL'yi aştı! 17 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları
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İran İsrail savaşı tüm piyasaları etkilerken özellikte petrol fiyatlarının hızla yükselişine neden oldu. Bu durum ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarını da etkileyerek motorinin litre fiyatı 50 TL'yi aştı. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda 17 Haziran 2025 güncel motorin, benzin, LPG ve brent petrol fiyatları.