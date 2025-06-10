Akaryakıtta tabela değişiyor! Benzine zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Yayınlanma:
10 Haziran 2025 15:30
Araç sahipleri ve sürücülerini üzecek yeni bir haber gelerek, Cuma gününden itibaren benzine 1TL civarında zam geleceği açıklandı. İşte Ankara, İstanbul, İzmir'de güncel benzin, motorin, LPG ve brent petrol fiyatları.
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Akaryakıt fiyatlarını takip eden milyonlarca araç sürücüsüne kötü haber geldi. Benzine cuma gününden itibaren zam geliyor.
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Fiyatlarda sert bir düşüş olmadığı takdirde cuma gününden geçerli olacak şekilde benzinin litresinde 1 TL civarında fiyat artışı öngörülüyor.
Motorin grubunda bir değişiklik beklenmiyor.
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İşte 10 Haziran 2025 Ankara, İstanbul, İzmir güncel akaryakıt fiyatları.
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İstanbul'da benzin 46,75-46,90 TL'den, motorin 46,08-46,20 TL'den satılıyor.
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Ankara'da benzin 47,58 TL'den, motorin 47,08 TL'den satılıyor.
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İzmir'de benzin 47,91 TL'den, motorin 47,40 TL'den satılıyor.
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10 Haziran 2025 Salı günü Brent petrol TSİ 09.30'da 67,25 dolardır
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.
Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.
Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.