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Akaryakıtta indirim yağmuru: Benzinden sonra motorine de indirim geliyor!

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Akaryakıtta indirim yağmuru: Benzinden sonra motorine de indirim geliyor!
Akaryakıtta indirim yağmuru: Benzinden sonra motorine de indirim geliyor! Araç sahiplerine müjde, o saatte tabela değişiyor, indirim başlıyor...
Akaryakıtta indirim yağmuru: Benzinden sonra motorine de indirim geliyor! 1 111

Akaryakıtta indirim yağmuru: Benzinden sonra motorine de indirim geliyor! Araç sahiplerine müjde, o saatte tabela değişiyior, indirim başlıyor...

Akaryakıtta indirim yağmuru: Benzinden sonra motorine de indirim geliyor! 2 211

Motorine bu gece yani 8 Mart Cumartesi gününden geçerli olacak 1,35 TL indirim gelmesi bekleniyor. Benzin ve LPG fiyatlarında değişiklik görünmüyor.

Akaryakıtta indirim yağmuru: Benzinden sonra motorine de indirim geliyor! 3 311

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da sürekli farklılık gösterirken araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Akaryakıtta indirim yağmuru: Benzinden sonra motorine de indirim geliyor! 4 411

Benzine 2 lira 6 kuruş indirim geldi. Benzin fiyatında bu hafta iki indirim yapıldı. Salı günü 1,15, bugünden itibaren de 2,06 TL indirim gerçekleştirildi.

Akaryakıtta indirim yağmuru: Benzinden sonra motorine de indirim geliyor! 5 511

BENZİNDEN SONRA MOTORİNE DE İNDİRİM GELİYOR
Fiyatlar gece yarısı tabelara yansırken bir indirim de motorine geliyor. Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 1,35 TL indirim bekleniyor.

Akaryakıtta indirim yağmuru: Benzinden sonra motorine de indirim geliyor! 6 611

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İstanbul'da benzin 43,26-43,41 TL, motorin 46,54-46,65 TL'den satılıyor.

Akaryakıtta indirim yağmuru: Benzinden sonra motorine de indirim geliyor! 7 711

Ankara'da benzin 43,96 TL, motorin 47,38 TL'den satılıyor.

Akaryakıtta indirim yağmuru: Benzinden sonra motorine de indirim geliyor! 8 811

İzmir'de benzin 44,33 TL, motorin 47,74 TL'den satılıyor.

Akaryakıtta indirim yağmuru: Benzinden sonra motorine de indirim geliyor! 9 911

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

Akaryakıtta indirim yağmuru: Benzinden sonra motorine de indirim geliyor! 10 1011

Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.

Akaryakıtta indirim yağmuru: Benzinden sonra motorine de indirim geliyor! 11 1111

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

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