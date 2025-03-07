Akaryakıtta indirim yağmuru: Benzinden sonra motorine de indirim geliyor! Araç sahiplerine müjde, o saatte tabela değişiyior, indirim başlıyor...
Motorine bu gece yani 8 Mart Cumartesi gününden geçerli olacak 1,35 TL indirim gelmesi bekleniyor. Benzin ve LPG fiyatlarında değişiklik görünmüyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da sürekli farklılık gösterirken araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.
Benzine 2 lira 6 kuruş indirim geldi. Benzin fiyatında bu hafta iki indirim yapıldı. Salı günü 1,15, bugünden itibaren de 2,06 TL indirim gerçekleştirildi.
BENZİNDEN SONRA MOTORİNE DE İNDİRİM GELİYORFiyatlar gece yarısı tabelara yansırken bir indirim de motorine geliyor. Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 1,35 TL indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;
İstanbul'da benzin 43,26-43,41 TL, motorin 46,54-46,65 TL'den satılıyor.
Ankara'da benzin 43,96 TL, motorin 47,38 TL'den satılıyor.
İzmir'de benzin 44,33 TL, motorin 47,74 TL'den satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.
Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.
Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.