Akaryakıta indirim mi geliyor? 3 Mart 2025 benzin ve motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları...

3 Mart 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yaşanan indirimler, hem bireysel tüketiciler hem de sektörler için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Küresel ve yerel piyasa dinamiklerinin bu fiyatları nasıl etkileyeceği ise yakından takip edilmeye devam edilecek.