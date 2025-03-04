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Akaryakıta indirim geldi: Tabelalar gece yarısı değişti! Benzin ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatları ne kadar? İşte 4 Mart akaryakıt fiyatları!

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Akaryakıta indirim geldi: Tabelalar gece yarısı değişti! Benzin ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatları ne kadar? İşte 4 Mart akaryakıt fiyatları!
Akaryakıta indirim geldi: Tabelalar gece yarısı değişti! Benzin ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatları ne kadar? İşte 4 Mart akaryakıt fiyatları!
Akaryakıta indirim geldi: Tabelalar gece yarısı değişti! Benzin ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatları ne kadar? İşte 4 Mart akaryakıt fiyatları! 1 111

Akaryakıta indirim geldi: Tabelalar gece yarısı değişti! Benzin ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatları ne kadar? İşte 4 Mart akaryakıt fiyatları!

Akaryakıta indirim geldi: Tabelalar gece yarısı değişti! Benzin ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatları ne kadar? İşte 4 Mart akaryakıt fiyatları! 2 211

Benzine indirim 4 Mart 2025 ile akaryakıt fiyatlarında son durum, milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Son dönemdeki petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, güncel akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, benzine indirim mi geldi? sorusu yeni haftada öne çıkan konulardan oldu. Motorinde herhangi bir değişiklik beklenmezken, benzin fiyatlarındaki değişiklik 4 Mart Salı gecesi pompaya yansıdı. İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları bu gece yarısı yeniden güncellendi. Peki, Bu hafta mazota (motorin) ve benzine indirim yada zam var mı? Benzine indirim geldi mi, benzin ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları bilgisi.

Akaryakıta indirim geldi: Tabelalar gece yarısı değişti! Benzin ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatları ne kadar? İşte 4 Mart akaryakıt fiyatları! 3 311

Benzine ne kadar indirim geldi, sorusu otomobil sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Güncel akaryakıt fiyatları 4 Mart'ta benzine indirim beklentisiyle beraber gündemde yer aldı. Sürücüler, özellikle büyükşehirlerde benzin ve motorin fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Her gün güncellenen fiyatlar, istasyonlar arasında farklılık gösterebilir. Akaryakıt fiyatlarındaki değişim, KDV ve ÖTV gibi vergilerin yanı sıra EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından yapılan düzenlemelerle belirleniyor. Bugün güncel motorin ve benzin fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm illerde takip ediliyor. Peki, 4 Mart benzin, mazot ve LPG'ye zam geldi mi? Benzine indirim geldi mi, ne kadar oldu? İşte, güncel benzin ve motorin fiyatları 2025!

Akaryakıta indirim geldi: Tabelalar gece yarısı değişti! Benzin ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatları ne kadar? İşte 4 Mart akaryakıt fiyatları! 4 411

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ, NE KADAR İNDİRİM OLDU?
Benzin fiyatlarında 4 Mart Salı gününden geçerli olmak üzere indirim geldi

Akaryakıta indirim geldi: Tabelalar gece yarısı değişti! Benzin ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatları ne kadar? İşte 4 Mart akaryakıt fiyatları! 5 511

Akaryakıt ürünlerinden benzin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi öngörülüyordu.

Akaryakıta indirim geldi: Tabelalar gece yarısı değişti! Benzin ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatları ne kadar? İşte 4 Mart akaryakıt fiyatları! 6 611

Yeni fiyatları 4 Mart Salı gecesinden itibaren tabelalara yansıdı.

Akaryakıta indirim geldi: Tabelalar gece yarısı değişti! Benzin ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatları ne kadar? İşte 4 Mart akaryakıt fiyatları! 7 711

MAZOTA İNDİRİM YADA ZAM VAR MI?
Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Akaryakıta indirim geldi: Tabelalar gece yarısı değişti! Benzin ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatları ne kadar? İşte 4 Mart akaryakıt fiyatları! 8 811

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 3 MART 2025
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 45.39 TL

Akaryakıta indirim geldi: Tabelalar gece yarısı değişti! Benzin ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatları ne kadar? İşte 4 Mart akaryakıt fiyatları! 9 911

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 45.24TL

Akaryakıta indirim geldi: Tabelalar gece yarısı değişti! Benzin ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatları ne kadar? İşte 4 Mart akaryakıt fiyatları! 10 1011

İstanbul Avrupa Yakası'nda 1 litre motorin fiyatı:46.65 TL

Akaryakıta indirim geldi: Tabelalar gece yarısı değişti! Benzin ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatları ne kadar? İşte 4 Mart akaryakıt fiyatları! 11 1111

İstanbul Anadolu Yakası'nda 1 litre motorin fiyatı 46.54 TL

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