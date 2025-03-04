Akaryakıta indirim geldi: Tabelalar gece yarısı değişti! Benzin ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatları ne kadar? İşte 4 Mart akaryakıt fiyatları!

Benzine indirim 4 Mart 2025 ile akaryakıt fiyatlarında son durum, milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Son dönemdeki petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, güncel akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, benzine indirim mi geldi? sorusu yeni haftada öne çıkan konulardan oldu. Motorinde herhangi bir değişiklik beklenmezken, benzin fiyatlarındaki değişiklik 4 Mart Salı gecesi pompaya yansıdı. İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları bu gece yarısı yeniden güncellendi. Peki, Bu hafta mazota (motorin) ve benzine indirim yada zam var mı? Benzine indirim geldi mi, benzin ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları bilgisi.