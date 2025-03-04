Akaryakıta indirim geldi: Tabelalar gece yarısı değişti! Benzin ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatları ne kadar? İşte 4 Mart akaryakıt fiyatları!

Benzine ne kadar indirim geldi, sorusu otomobil sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Güncel akaryakıt fiyatları 4 Mart'ta benzine indirim beklentisiyle beraber gündemde yer aldı. Sürücüler, özellikle büyükşehirlerde benzin ve motorin fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Her gün güncellenen fiyatlar, istasyonlar arasında farklılık gösterebilir. Akaryakıt fiyatlarındaki değişim, KDV ve ÖTV gibi vergilerin yanı sıra EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından yapılan düzenlemelerle belirleniyor. Bugün güncel motorin ve benzin fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm illerde takip ediliyor. Peki, 4 Mart benzin, mazot ve LPG'ye zam geldi mi? Benzine indirim geldi mi, ne kadar oldu? İşte, güncel benzin ve motorin fiyatları 2025!