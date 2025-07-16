Akaryakıt fiyatlarında değişiklik: 16 Temmuz 2025 Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

Vatandaşlar arama motorları üzerinden “Mazot ne kadar oldu?”, “Benzin litre fiyatı kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. Peki 16 Temmuz 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, Benzinin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç TL? Mazot fiyatları kaç TL? LPG ne kadar?