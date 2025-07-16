Akaryakıt fiyatlarında değişiklik: 16 Temmuz 2025 Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?
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16 Temmuz 2025 13:24
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. 16 Temmuz 2025 Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. 16 Temmuz 2025 Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
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Vatandaşlar arama motorları üzerinden “Mazot ne kadar oldu?”, “Benzin litre fiyatı kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. Peki 16 Temmuz 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, Benzinin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç TL? Mazot fiyatları kaç TL? LPG ne kadar?
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Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte Türkiye'de akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
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Araç sahipleri, "Motorin (Mazot) ne kadar oldu?", "Benzinin litresi kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını ararken, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
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16 Temmuz 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
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16 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,25 TL
Motorin (Mazot): 53,59 TL
LPG: 26,06 TL
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İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,11 TL
Motorin: 53,48 TL
LPG: 25,46 TL
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Ankara
Benzin: 51,93 TL
Motorin: 54,46 TL
LPG: 25,96 TL
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İzmir
Benzin: 52,26 TL
Motorin: 54,80 TL
LPG: 25,91 TL
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Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru temel alınarak hesaplanıyor. Bu verilerle belirlenen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK payı ekleniyor. Son olarak KDV'nin de dahil edilmesiyle nihai pompa satış fiyatı oluşturuluyor.