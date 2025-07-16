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Akaryakıt fiyatlarında değişiklik: 16 Temmuz 2025 Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

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Akaryakıt fiyatlarında değişiklik: 16 Temmuz 2025 Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. 16 Temmuz 2025 Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında değişiklik: 16 Temmuz 2025 Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? 1 110

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. 16 Temmuz 2025 Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik: 16 Temmuz 2025 Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? 2 210

Vatandaşlar arama motorları üzerinden “Mazot ne kadar oldu?”, “Benzin litre fiyatı kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. Peki 16 Temmuz 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, Benzinin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç TL? Mazot fiyatları kaç TL? LPG ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik: 16 Temmuz 2025 Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? 3 310

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte Türkiye'de akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik: 16 Temmuz 2025 Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? 4 410

Araç sahipleri, "Motorin (Mazot) ne kadar oldu?", "Benzinin litresi kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını ararken, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik: 16 Temmuz 2025 Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? 5 510

16 Temmuz 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik: 16 Temmuz 2025 Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? 6 610

16 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,25 TL

Motorin (Mazot): 53,59 TL

LPG: 26,06 TL

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik: 16 Temmuz 2025 Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? 7 710

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,11 TL

Motorin: 53,48 TL

LPG: 25,46 TL

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik: 16 Temmuz 2025 Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? 8 810

Ankara

Benzin: 51,93 TL

Motorin: 54,46 TL

LPG: 25,96 TL

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik: 16 Temmuz 2025 Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? 9 910

İzmir

Benzin: 52,26 TL

Motorin: 54,80 TL

LPG: 25,91 TL

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik: 16 Temmuz 2025 Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? 10 1010

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru temel alınarak hesaplanıyor. Bu verilerle belirlenen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK payı ekleniyor. Son olarak KDV'nin de dahil edilmesiyle nihai pompa satış fiyatı oluşturuluyor.

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