Akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorine zam var mı? 22 Eylül 2024 güncel benzin, motorin, LPG , Brent petrol fiiyatları
Akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorine zam var mı? 22 Eylül 2024 güncel benzin, motorin, LPG , Brent petrol fiiyatları
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ABD Merkez bankasının faiz indirmesi, Orta doğuda İsrail'in savaşı tüm bölgeye yayma çabaları brent petrolde son günlerde artışa sebep olup, bu nedenle akaryakıt fiyatları her gün değişiklik göstermektedir. Peki bugün Akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorine zam var mı? 22 Eylül 2024 güncel benzin, motorin, LPG , Brent petrol fiyatları ne kadar?