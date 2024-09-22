Akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorine zam var mı? 22 Eylül 2024 güncel benzin, motorin, LPG , Brent petrol fiiyatları

ABD Merkez bankasının faiz indirmesi, Orta doğuda İsrail'in savaşı tüm bölgeye yayma çabaları brent petrolde son günlerde artışa sebep olup, bu nedenle akaryakıt fiyatları her gün değişiklik göstermektedir. Peki bugün Akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorine zam var mı? 22 Eylül 2024 güncel benzin, motorin, LPG , Brent petrol fiyatları ne kadar?

1 6 Salı gününden itibaren benzine 1,40 TL zam yapılacağı öngörülüyor. Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 22 Ağustos 2024 Pazar güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları. 2 6 İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin fiyatı: 41.55 TL

Motorin litre fiyatı: 41.74 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL 3 6 İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin fiyatı: 41.42 TL

Motorin litre fiyatı: 41.67 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL 4 6 Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 41.90 TL

Motorin litre fiyatı: 42.19 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL 5 6 İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 42.35 TL

Motorin litre fiyatı: 42.71 TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL 6 6 Birent Petrol fiyatları Brent Petrol fiyatları Saat 11: 03 itibarı ile 74.942 Dolar'dan işlem görüyor..



