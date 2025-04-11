Akaryakıt fiyatları dur durak bilmiyor: Benzin fiyatlarında indirim ardından zam dönemi başlıyor!

Benzin Fiyatları İstanbul'da 43 TL'nin Altına Geriledi

Yapılan indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 43,27 TL'ye kadar düştü. Diğer şehirlerde de fiyatlar aşağıya çekildi. Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de benzin fiyatları sırasıyla 43,89 TL ve 44,25 TL olarak belirlendi. Bu fiyat düşüşleri, motorin ve LPG gibi diğer akaryakıt türlerinde de kısmi azalışlar sağladı.