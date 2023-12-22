AK Parti ile MHP anlaşmaya vardı! Hangi ilerde hangi parti aday göstermeyecek? İstanbul ve Ankara'da hangi ilçeler MHP'ye bırakılacak?

Partilerin 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimleri için yoğun mesaisi devam ediyor.

AK Parti ve MHP heyetleri arasında hem mevcut belediyeleri korumak hem de muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyeleri Cumhur İttifakı çatısı altına almak için titiz bir çalışma yürütülüyor.

30 BÜYÜKŞEHİRDE ORTAK ADAY: AK PARTİ VE MHP HANGİ İLLERDE ADAY GÖSTERMEYECEK?

Cumhur İttifakı'nın hangi il ve ilçelerde ortak aday çıkaracağı ve büyükşehir belediye başkan adaylarının hangi isimler olacağı merak konusu olurken son gelen bilgilere göre; AK Parti ve MHP'nin, 30 büyükşehirde ortak aday göstermesi bekleniyor.

Mersin ve Manisa'nın MHP'ye bırakılması kararı alındığı ve kalan 28 büyükşehirde ise AK Parti'nin kendi adayları ile seçime gireceği de kulislerde konuşulan bir diğer detay.

Türkiye genelinde ise 51 ilin yaklaşık 42'sinde AK Parti'nin aday göstermesi bekleniyor.