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AK Parti ile MHP anlaşmaya vardı! Hangi ilerde hangi parti aday göstermeyecek? İstanbul ve Ankara'da hangi ilçeler MHP'ye bırakılacak?
Cumhur İttifakının iki önemli partisi AK Parti ile MHP 31 Mart yerel seçimler öncesi yapılacak seçim iş birliğinin detayları için bir kaç toplantıdır bir araya geldiği ve toplantılar sonucunda AK Parti ile MHP'nin nerden aday göstermeyeceği ayrıca Ankara ve İstanbul'da hangi ilçelerin MHP'ye verildiği konusunda anlaşma sağlandı. İşte tüm detaylar.
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