Aile mahkemelerinde yeni dönem başlıyor: Artık 1 gün evli kalan yıllarca nafaka ödemeyecek!

"BU KONUDA ÇOK ŞİKAYET VAR"

AK Parti’nin hukukçuları, Avrupa ülkelerinde de bu sistemin olduğunu hatırlatarak, “Birçok ülkede boşanma davasıyla nafaka veya mal paylaşımı davası ayrı yürütülürken Türkiye’de nafaka, velayet veya mal rejimi davası boşanma davası ile birlikte sonuçlandırılıyor. Bütün konular aynı davada karara bağlanıyor. Bu da boşanma sürecini çok uzatıyor. Taraflar mağdur oluyor. Bu konuda çok şikâyet var.