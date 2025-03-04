Aile mahkemelerinde yeni dönem başlıyor: Artık 1 gün evli kalan yıllarca nafaka ödemeyecek!

BİR GÜN EVLİ KALIP YILLARCA NAFAKA ÖDEME DEVRİ BİTİYOR
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu çalışmaların ana gündem maddesini ise boşanma süreçleri ve nafaka sistemi oluşturacak. Özellikle bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödenmesinin önüne geçilmesi, uzun süren boşanma davaları sebebiyle kadınların veya çocukların mağdur edilmesinin önüne geçilmesi, aile mahkemelerinin yargılama usullerinin yenilenmesi, şiddet içermeyen aile uyuşmazlıklarında ara buluculuk sisteminin devreye girmesi gibi başlıkla detaylı çalışma yapılıyor.