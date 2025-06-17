Aile hekimlerine gidecekler dikkat! O raporlar artık ücretli olacak: İşte rapor ücretler

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren rapor ücretleri belli oldu.
Aile hekimliklerinden alınacak sürücü raporu (ehliyet), sporcu raporu, durum bildirir tek hekim raporları, hac/umre için parmak izi raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu, akli meleke raporu, yivsiz av tüfeği raporu 15 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ücretli hale getirildi.
Ücretler aile hekimliğindeki yetkililere değil sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekodla giriş yapılarak ödeniyor.
Raporları almak isteyenler bundan sonra 250 lirayı ödeyerek rapora sahip olabilecek.