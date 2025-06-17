Aile hekimlerine gidecekler dikkat! O raporlar artık ücretli olacak: İşte rapor ücretler

Aile hekimliklerinden alınacak sürücü raporu (ehliyet), sporcu raporu, durum bildirir tek hekim raporları, hac/umre için parmak izi raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu, akli meleke raporu, yivsiz av tüfeği raporu 15 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ücretli hale getirildi.