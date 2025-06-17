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Aile hekimlerine gidecekler dikkat! O raporlar artık ücretli olacak: İşte rapor ücretler

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Aile hekimlerine gidecekler dikkat! O raporlar artık ücretli olacak: İşte rapor ücretler
Sağlık yapılan yeniliklerle aile hekimlerinin sağlık raporu verme işlemeleri ücretli hale getiriliyor. İşte ücret alınacak o sağlık raporları.
Aile hekimlerine gidecekler dikkat! O raporlar artık ücretli olacak: İşte rapor ücretler 1 15

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren rapor ücretleri belli oldu.

Aile hekimlerine gidecekler dikkat! O raporlar artık ücretli olacak: İşte rapor ücretler 2 25

Aile hekimliklerinden alınacak sürücü raporu (ehliyet), sporcu raporu, durum bildirir tek hekim raporları, hac/umre için parmak izi raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu, akli meleke raporu, yivsiz av tüfeği raporu 15 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ücretli hale getirildi.

Aile hekimlerine gidecekler dikkat! O raporlar artık ücretli olacak: İşte rapor ücretler 3 35

ÜCRET İNTERNETTEN ÖDENİYOR

Ücretler aile hekimliğindeki yetkililere değil sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekodla giriş yapılarak ödeniyor.

Aile hekimlerine gidecekler dikkat! O raporlar artık ücretli olacak: İşte rapor ücretler 4 45

RAPOR ÜCRETİ 250 LİRA

Raporları almak isteyenler bundan sonra 250 lirayı ödeyerek rapora sahip olabilecek.

Aile hekimlerine gidecekler dikkat! O raporlar artık ücretli olacak: İşte rapor ücretler 5 55
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