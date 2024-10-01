Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan son dakika Narin Güran açıklaması! ''Soruşturma sürecinin sonuna geldik''
Yayınlanma:
01 Ekim 2024 15:33
Son dakika haberleri... 21 Ağustos'ta kaybolup 8 Temmuz'da cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın cinayeti ile ilgi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Milet Meclis açılışı programı öncesi yaptığı açıklamada soruşturmanın sonlarına gelindiğini ve sürecin fazla uzamayacağını belirtti.
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Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetine yönelik soruşturma hakkında önemli bilgiler verdi. Yılmaz Tunç "Sürecin sonuna geldik. Soruşturma gizli ilerliyor. İddianame hazırlandığında kamuoyu da bilgilendirilmiş olacak" açıklamasını yaptı.
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İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırısıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz Tunç, "Artık İsrail'e devlet demek zor. Maalesef savaşı giderek bölgeye yayıyor" dedi.
Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle;
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NARİN GÜRAN CİNAYETİ
İfadeler alınıyor, otopsi raporları tekrar inceleniyor. Bu kapsamda DNA tespitleri ve kriminal inceleme sonuçları var araçlardan eşyalardan elde edilen bulgular var. Sonradan tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu görüntüleri ses ve görüntü bakımından TÜBİTAK'ta inceleniyor. Adli tıp ve ifade tutanakları ile etkin bir soruşturma yapılıyor.
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Katillerin bulunmasıyla ilgili başsavcılığımız yoğun bir çalışma sergiliyor. Tabii soruşturma gizli. Narin'in katillerine mutlaka ulaşılacak. Elde edilen bulgular ve ifadeler tüm bunlar bir süreç gerektiriyor.
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Bu süreç tamamlandığında ve iddianame hazırlandığında kamuoyu da bilgilendirilmiş olacak. Sürecin çok fazla uzayacağını düşünmüyorum. Soruşturma sürecinin sonuna geldik.
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MÜNEVVET KARABULUT CİNAYETİ
Uzun süredir tartışıldı Cem Garipoğlu'nun intiharından sonra. Mağdur aile bunu gündemde tuttu tereddütlerin giderilmesi sonucu Garipoğlu Ailesi de dilekçe verdi. Bu kapsamda savcılığımız kabrin açılıp DNA incelemesinin yapılmasına karar verdi.
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"İSRAİL'İN SOYKIRIMI TESCİLLENDİ"
İsrail'in soykırımı tescillendi. Ancak Adalet Divanı'nda alınan kararlar uygulanmıyor. Artık İsrail'e devlet demek zor. Maalesef savaşı giderek bölgeye yayıyorlar.
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