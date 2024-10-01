Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan son dakika Narin Güran açıklaması! ''Soruşturma sürecinin sonuna geldik''

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

İfadeler alınıyor, otopsi raporları tekrar inceleniyor. Bu kapsamda DNA tespitleri ve kriminal inceleme sonuçları var araçlardan eşyalardan elde edilen bulgular var. Sonradan tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu görüntüleri ses ve görüntü bakımından TÜBİTAK'ta inceleniyor. Adli tıp ve ifade tutanakları ile etkin bir soruşturma yapılıyor.