Acele edin, depolarınızı fulleyin! Okkalı zamlar peş peş geliyor! Benzine 1 lira 46 kuruş zam, Motorin zammı da kapıda

ABD ile Çin'in vergiler konusunda anlaşması sonrası Brent petroldeki hızlı yükseliş Türkiye'de motorin satış fiyatlarını da etkilerken, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 TL zam beklenirken motorinde kısa sürede zam gelmesi bekleniyor. tüm bu gelişmeler doğrultusunda 12 Haziran 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde

1 7 Benzin fiyatlarına gece bir kallavi zam daha geldi. Benzinin litre fiyatı 1 lira 46 kuruşluk zamlanacak. Zam 12 Haziran perşembeyi 13 haziran cumaya bağlayan gece yarısı pompaya yansıyacak. Bu artışla birlikte bazı illerde benzin fiyatı ilk kez 50 TL sınırını aşacak. 2 7 Benzin 50 TL'yi geçecek Benzinde en yüksek fiyat Şırnak’ın Cizre ilçesinde. Zam sonrası Cizre’de benzinin litre fiyatı 50.48 TL’ye yükselecek. Böylece Türkiye'de ilk kez bir şehirde benzin fiyatı 50 lira barajını geçmiş olacak. 3 7 İstanbul'da 48.38 TL'ye çıkacak Zamlı fiyatlarla birlikte büyük şehirlerde benzinin litre fiyatı da 50 liranın eşiğine dayanacak. Benzinin fiyatı şöyle olacak: İstanbul (Avrupa): 48.38 TL, İstanbul (Anadolu): 48.23 TL, Ankara: 49.07 TL, İzmir: 49.40 TL 4 7 12 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE OLACAK İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN: 46.92 MOTORİN: 46.23 LPG: 25.09 5 7 İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN: 46.77 MOTORİN: 46.11 LPG: 24.49 6 7 ANKARA BENZİN: 47.61 MOTORİN: 47.10 LPG: 24.99 7 7 İZMİR Benzin: 47.94 Motorin: 47.43 LPG: 24.94



