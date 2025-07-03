ABD istihdam verileri altında tedirginlik yarattı! Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL? 3 Temmuz güncel altın fiyatları

Ons altın, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi geriledi.

ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin 100 binlik bir artış beklenirken 33 bin düşüşe işaret etmesi sonrası güçlü bir toparlanma yaşayarak 3365 dolara kadar çıkan ons altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,2 kayıpla 3351,68 dolardan alıcı buluyor. Analistler ons altın için bugün destek olarak 3320 doları işaret ediyorlar. Yukarıda direnç ise 3366 dolarda.

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