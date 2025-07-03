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ABD istihdam verileri altında tedirginlik yarattı! Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL? 3 Temmuz güncel altın fiyatları

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ABD istihdam verileri altında tedirginlik yarattı! Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL? 3 Temmuz güncel altın fiyatları
Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri öncesi verilerin kötü gelmesi üzerine altın fiyatları güne düşüşle başladı. Peki altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL? 3 Temmuz 2025 güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, külçe ve ons altın fiyatları
ABD istihdam verileri altında tedirginlik yarattı! Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL? 3 Temmuz güncel altın fiyatları 1 18

Ons altın, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi geriledi.

ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin 100 binlik bir artış beklenirken 33 bin düşüşe işaret etmesi sonrası güçlü bir toparlanma yaşayarak 3365 dolara kadar çıkan ons altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,2 kayıpla 3351,68 dolardan alıcı buluyor. Analistler ons altın için bugün destek olarak 3320 doları işaret ediyorlar. Yukarıda direnç ise 3366 dolarda.

İŞTE 3 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ABD istihdam verileri altında tedirginlik yarattı! Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL? 3 Temmuz güncel altın fiyatları 2 28

GRAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.310,05

SATIŞ(TL) 4.310,53

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.294,76 0,37 %

ABD istihdam verileri altında tedirginlik yarattı! Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL? 3 Temmuz güncel altın fiyatları 3 38

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.999,00

SATIŞ(TL) 7.057,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 7.046,00 0,16 %

ABD istihdam verileri altında tedirginlik yarattı! Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL? 3 Temmuz güncel altın fiyatları 4 48

YARIM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 13.998,00

SATIŞ(TL) 14.114,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 14.092,00 0,16 %

ABD istihdam verileri altında tedirginlik yarattı! Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL? 3 Temmuz güncel altın fiyatları 5 58

TAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 27.293,80

SATIŞ(TL) 27.832,58

ÖNCEKİ KAPANIŞ 27.952,73 -0,43 %

ABD istihdam verileri altında tedirginlik yarattı! Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL? 3 Temmuz güncel altın fiyatları 6 68

CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 27.911,00

SATIŞ(TL) 28.098,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 28.055,00 0,15 %

ABD istihdam verileri altında tedirginlik yarattı! Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL? 3 Temmuz güncel altın fiyatları 7 78

KÜLÇE ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 106.650,00

SATIŞ(USD) 106.700,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 107.100,00 -0,37 %

ABD istihdam verileri altında tedirginlik yarattı! Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL? 3 Temmuz güncel altın fiyatları 8 88

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.356,84

SATIŞ(USD) 3.357,17

ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.357,84 -0,02 %

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