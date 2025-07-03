ABD istihdam verileri altında tedirginlik yarattı! Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL? 3 Temmuz güncel altın fiyatları
ABD istihdam verileri altında tedirginlik yarattı! Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL? 3 Temmuz güncel altın fiyatları
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Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri öncesi verilerin kötü gelmesi üzerine altın fiyatları güne düşüşle başladı. Peki altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL? 3 Temmuz 2025 güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, külçe ve ons altın fiyatları