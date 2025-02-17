  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. 92 yaşındaki kadının midesinden çıkanlar 'pes' dedirtti!

92 yaşındaki kadının midesinden çıkanlar 'pes' dedirtti!

Yayınlanma:
92 yaşındaki kadının midesinden çıkanlar 'pes' dedirtti!
92 yaşındaki kadının midesinden çıkanlar 'pes' dedirtti: Zonguldak'ta midesinden ve bağırsağından çıkan maddeler görenleri şaşkına çevirdi...
92 yaşındaki kadının midesinden çıkanlar 'pes' dedirtti! 1 16

92 yaşındaki kadının midesinden çıkanlar 'pes' dedirtti: Zonguldak'ta midesinden ve bağırsağından çıkan maddeler görenleri şaşkına çevirdi...

92 yaşındaki kadının midesinden çıkanlar 'pes' dedirtti! 2 26

Zonguldak'ta midesinden ve bağırsağından ameliyatla 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeği çıkarılan 92 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu.

92 yaşındaki kadının midesinden çıkanlar 'pes' dedirtti! 3 36

92 yaşındaki Şerife Ay, 5 Şubat'ta karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye getirildi. Kontrollerin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesine sevk edilen Ay'ın burada çekilen tomografisinde, mide ve bağırsağında yabancı cisimler tespit edildi.

92 yaşındaki kadının midesinden çıkanlar 'pes' dedirtti! 4 46

Kan değerlerinin de yüksek olması nedeniyle ameliyata alınan Ay'ın ince bağırsağını 4 santimetre büyüklüğündeki taşın tıkayarak, organın çürümesine ve delinmesine neden olduğu belirlendi.

92 yaşındaki kadının midesinden çıkanlar 'pes' dedirtti! 5 56

İnce bağırsağın çürüyen ve delinen kısımları alınarak sağlıklı bölümleriyle birleştirilmesinin ardından Ay'ın midesinden de 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeğinin yanı sıra hurma çekirdeklerinin sertleşmesiyle oluşan 5,5-6 santimetre büyüklüğünde 5 taş çıkarıldı.

92 yaşındaki kadının midesinden çıkanlar 'pes' dedirtti! 6 66

Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından 5 gün yoğun bakımda kalan, daha sonra servise çıkarılan Ay, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

HABERE YORUM KAT