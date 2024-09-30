37. Ahilik Haftası Pendik'te Coşkuyla Kutlandı

Yine bu yiğit ve ahilerinin günümüze tamda yakın zamana ve bu anlara ışık olacak şekilde; kadınıyla, erkeğiyle, içteki hainlere rağmen Moğol zulmü ve yağması olduğunda bir yandan üretip ekonomiye can verirken diğer yandan gerektiğinde de milleti ve devleti için silah kuşanıp şehit olup can vermelerinin adıdır ahilik.

Yeni bir sistem diye firmalarımıza sunulan toplam kalite yönetiminin 12. yüzyıldaki adıdır ahilik. Bugün ise Pendik Tersanesinde paşamız komutasında dünya standartlarında en iyi şekilde üretilen savaş gemilerinde mühendisinden kaynakçısına tüm çalışanların alın terinin adıdır ahilik…

Ahilik geçmişte ceddimizin kurduğu bir tarikat ya da cemaat değildir. Mesleki eğitimden, ticari hayata, esnaf teşkilatından şehirleşmeye kadar bir çok alanda sosyoekonomik disiplinlerin adıdır ahilik.. Dönemininin süper gücü Selçuklu ve Osmanlı’nın uyguladığı, bu medeniyetlerin mirasçısı bizlerin bugün uygulamaya gayret ettiği ancak gelişmiş ülkelerinin özellikle sanayi üretiminde esnaf teşkilatlarında ve dahi mesleki eğitimde kullandığı disiplinlerin tamamının adıdır ahilik..