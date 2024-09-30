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37. Ahilik Haftası Pendik'te Coşkuyla Kutlandı

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37. Ahilik Haftası Pendik'te Coşkuyla Kutlandı
AHİSİAD (Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin) öncülüğünde gerçekleştirilen 37. Ahilik Haftası, Pendik’te ilçe protokolü, öğrenciler, veliler ve vatandaşların ve çok sayıda katılımıyla Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen renkli ve bir o kadar da anlamlı bir törenle kutlandı.
37. Ahilik Haftası Pendik'te Coşkuyla Kutlandı 1 114

Pendik Kaymakamlığı himayelerinde, Pendik Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (AHİSİAD) organizatörlüğünde düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kutlama Programı, Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde oldukça renkli bir programla gerçekleştirildi.

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Törene Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Cin, ilçe milli eğitim müdürü Ertan Saygın, ilçe emniyet müdürü Hakan Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Tiril, okul idaresi ve öğretmenler, geleceğin Ahiler olacak meslek liseli öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından örste demir dövme geleneğiyle başlayan programın açılış konuşmasını Okul Müdürü Ferhat Gücükoğlu yaptı.

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Daha sonra söz alan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam, günün anlam ve önemine dair birer konuşma yaptılar.

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Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin yaptığı konuşmasında, eğitim alanında okullara ve öğrencilere yaptıkları hizmet ve destek projelerinden bahsederek, bu noktada katkılarının artarak devam edeceğini açıklayarak, "Okullarımızın tüm ihtiyaçlarını giderme gayretindeyiz. Şimdiye kadar 59 okulun boya badana işlerini tamamladık. Tüm okullarımızın boya badana ve tadilat işlerini en kısa sürede tamamlayacağız. Bu vesileyle başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese ve bu kutlamalara öncülük eden değerli derneğimiz AHİSİAD'a da özellikle teşekkür ediyorum." ifadesinde bulundu.

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Kaymakam Mehmet Yıldız da günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmasını AHİSİAD'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederek tamamladı.

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Daha sonra söz alan ve AHİLİK Kültürünün tarihçesi ve ortaya koyduğu ekonomi alanındaki sektörel kümelenme modeli ile ilgili anlamlı bir konuşma yapan AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam, özetle şu ifadelerde bulundu;

“Ahilik bayramı diyoruz çünkü ahilik teşkilatı ve disiplinleri bir güne bir haftaya sığdırılacak ve hatırlanacak bir mesele değildir. İnsanlığın bilinen tarihinde demiri ilk işleyen millet olan Türklerin ticaretlerine şiar edindikleri edebin, İslam ile yeniden müşerref olduktan sonraki Kur’an’i ticaretlerinin adıdır ahilik.
Metal işlemeciliği, hayvancılık, dokumacılık vb dallarda iş insanlığına başlayan milletimizin 12 y.y da Anadolu’da Ahi Evran namında Nasuriddin Mahmud adında bir yiğit zanaatkarın 32 meslek dalını teşkilatlandırıp Anadolu’da sanayi devrimini gerçekleştirmesinin adıdır, ahilik.

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Yine bu yiğit ve ahilerinin günümüze tamda yakın zamana ve bu anlara ışık olacak şekilde; kadınıyla, erkeğiyle, içteki hainlere rağmen Moğol zulmü ve yağması olduğunda bir yandan üretip ekonomiye can verirken diğer yandan gerektiğinde de milleti ve devleti için silah kuşanıp şehit olup can vermelerinin adıdır ahilik.

Yeni bir sistem diye firmalarımıza sunulan toplam kalite yönetiminin 12. yüzyıldaki adıdır ahilik. Bugün ise Pendik Tersanesinde paşamız komutasında dünya standartlarında en iyi şekilde üretilen savaş gemilerinde mühendisinden kaynakçısına tüm çalışanların alın terinin adıdır ahilik…

Ahilik geçmişte ceddimizin kurduğu bir tarikat ya da cemaat değildir. Mesleki eğitimden, ticari hayata, esnaf teşkilatından şehirleşmeye kadar bir çok alanda sosyoekonomik disiplinlerin adıdır ahilik.. Dönemininin süper gücü Selçuklu ve Osmanlı’nın uyguladığı, bu medeniyetlerin mirasçısı bizlerin bugün uygulamaya gayret ettiği ancak gelişmiş ülkelerinin özellikle sanayi üretiminde esnaf teşkilatlarında ve dahi mesleki eğitimde kullandığı disiplinlerin tamamının adıdır ahilik..

37. Ahilik Haftası Pendik'te Coşkuyla Kutlandı 9 914

Ticarette rekabetin adaletlisi, helal kazancın, paylaşabilmenin, ortak kümelenerek üretebilmenin, markalaşıp birlikte satabilmenin, milletler mücadelesinde ekonomik özgürlüğün, yarınlarda lider ülke olabilme hedefinin mesneti, güç kaynağı ve temelidir ahilik.

Ülkemizde sadece İnegöl ilçemizde Ahi Evran’ın icadı model sektörel kümelenme ile yapılan üretim sonucunda cari fazla 1 milyar 30 milyon dolardır. Yine savunma sanayimiz bugün bu kümelenme modeli ile ciddi kazanımlar elde etmektedir.

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Tüm bu kazanımlar içerisinde ahilik teşkilatının ilk hedefi olan her insanı yeteneğine göre mesleğe yönlendirme bugün şükür ki milli eğitim bakanlığımızca 100 yılı aşan cumhuriyetimizde ilk kez ortaokula kadar indirgenmiştir. Bizce yeterli değildir. Zira Farabi pedagojik olarak 4-12 yaş arası mesleki eğilimin netleşeceği uyarısı yapmaktayken, gelişmiş ülkelerde özellikle Japonya’da ilkokul öğrencileri araba fabrikasında gerçek aletlerle belli süre eğitilirken bizim yavrularımıza gösteri için kıyafet giydirmekten öteye gidememekteyiz.

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Her şeye rağmen ahilik sisteminin ve ruhunun bugünlere taşınmasında emeği geçenlere minnettarız. Her ne kadar sadece esnaflarımız çerçevesinde ve dahi bir hafta hatırlansa bile bu sahip çıkmayı büyük bir nimet sayıyoruz, sahip çıkanlar ve devletimiz var olsun.

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Bizler tüm bu marifetlere ilave olarak, Ahi Evran’ı veli ve teşkilatının ticarette edep ve Kur’an’i bakış üzerine kurduğu bu sistemi 365 gün ruhunda yaşayan ticaret insanları oluşturma azmindeyiz. Ayrıca devletimizin yılda bir günü ahilik bayramı adında milli bayram ilan etmesi ve devlet kurumlarındaki tüm terfilerin birazdan uygulayacağımız gibi şeddi şerif kuşanma benzeri bu günde yapılmasının farkındalık oluşturup, meselenin sadece kültürel bir olgudan çıkarılmasında ilk ve önemli bir aşama olacağı inancındayız.

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Birçok değerimizin iğdiş edildiği bu dönmede ahilik meselesinde vebal büyüktür. Her meslek sahibi ve dahi bir konuda uzman olan kişi ahidir. Bu bizlere ticarette edep ile ahlak ile yükselmeyi öğreten, sektörel kümelenme sistemi ile cihana hâkim olan, neslimizi ekonomik olarak güçlü kılan Ahi Evran’a Şeyh Edebali’ye Ahi Sinan’a 1. Murat han hazretlerine, borcumuzdur. Bu vesileyle programımızı şereflendiren siz kıymetli haziruna ve dahi ahilik deryasından bir damlaya talip olan ahilerime şükranlarımı arz ederim.”

Konuşmalarının ardından program Yılın Ahileri için gerçekleştirilen Şed Kuşatma Töreni ve Ahilik Beratlarının takdim edilmesiyle devam etti.

37. Ahilik Haftası Pendik'te Coşkuyla Kutlandı 14 1414

Okulun maraton koşularında ödül alan öğrencilere ödüllerinin de takdim edildiği tören okulun karate takımının gösterisi, moda tasarım teknolojileri öğrencilerinin defilesi ve Ahilik ikramları ile son buldu.

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