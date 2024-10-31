31 Ekim Perşembe hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar düşmeye devam ediyor

DENİZLERDE HAVA
Ege’nin açıklarında fırtına; Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile sabah saatlerinde batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısı kuzeybatıdan 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi 7, açıkları 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 7, açıkları 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, açıkları 3,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde Antalya Körfezi’nin batısı 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, açıkları 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.