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3 Ekim Perşembe akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel, benzin, motorin LPG, Brent petrol fiyatları

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3 Ekim Perşembe akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel, benzin, motorin LPG, Brent petrol fiyatları
Global piyasalarda artan ekonomik riskler ve orta doğuda yaşanan savaşlarla İsrail, İran savaşının eşiğine gelinmesi brent petrol fiyatlarını etkilemesi sonucu Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını etkilemektedir. Peki bugün akaryakıt fiyatları ne kadar? 3 Ekim 2024 İstanbul, Ankara, İzmir Güncel, benzin, motorin LPG, Brent petrol fiyatları.
3 Ekim Perşembe akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel, benzin, motorin LPG, Brent petrol fiyatları 1 16

Brent petrol fiyatları ile döviz kurlarındaki sert dalgalanmaların ardından benzin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Araç sahipleri yola çıkmadan önce fiyatları kontrol ediyor. Benzine ve motorine ne kadar ödeyeceğini bilmek istiyor.

Petrol fiyatları geçtiğimiz haftayı yüzde 3,2 yükselişle kapattı. Dolarda 34 TL'nin üstündeki yükselişini sürdürünce zam geldi.

Geçtiğimiz hafta benzine 1,20 TL zam geldi. Zam pompaya yansıdı.

Motorin grubunda ise 90 kuruş zam yapıldı.

3 EKİM 2024 PERŞEMBE AKARYAKIT FİYATLARI

3 Ekim Perşembe akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel, benzin, motorin LPG, Brent petrol fiyatları 2 26

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42,47 TL

Motorin litre fiyatı: 42,33 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

3 Ekim Perşembe akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel, benzin, motorin LPG, Brent petrol fiyatları 3 36

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42,36 TL

Motorin litre fiyatı: 42,26 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

3 Ekim Perşembe akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel, benzin, motorin LPG, Brent petrol fiyatları 4 46

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42,88 TL

Motorin litre fiyatı: 42,79 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

3 Ekim Perşembe akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel, benzin, motorin LPG, Brent petrol fiyatları 5 56

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43,34 TL

Motorin litre fiyatı: 43,31 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL

3 Ekim Perşembe akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel, benzin, motorin LPG, Brent petrol fiyatları 6 66

BRENT PETROL FİYATLARI NE KADAR?

Brent petrol fiyatları saat 11: 38 itibariyle 75727 dolar üzerinden işlem görmektedir.

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