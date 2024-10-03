3 Ekim Perşembe akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel, benzin, motorin LPG, Brent petrol fiyatları
3 Ekim Perşembe akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel, benzin, motorin LPG, Brent petrol fiyatları
Yayınlanma:
Global piyasalarda artan ekonomik riskler ve orta doğuda yaşanan savaşlarla İsrail, İran savaşının eşiğine gelinmesi brent petrol fiyatlarını etkilemesi sonucu Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını etkilemektedir. Peki bugün akaryakıt fiyatları ne kadar? 3 Ekim 2024 İstanbul, Ankara, İzmir Güncel, benzin, motorin LPG, Brent petrol fiyatları.