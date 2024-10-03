3 Ekim Perşembe akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel, benzin, motorin LPG, Brent petrol fiyatları

Brent petrol fiyatları ile döviz kurlarındaki sert dalgalanmaların ardından benzin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Araç sahipleri yola çıkmadan önce fiyatları kontrol ediyor. Benzine ve motorine ne kadar ödeyeceğini bilmek istiyor.

Petrol fiyatları geçtiğimiz haftayı yüzde 3,2 yükselişle kapattı. Dolarda 34 TL'nin üstündeki yükselişini sürdürünce zam geldi.

Geçtiğimiz hafta benzine 1,20 TL zam geldi. Zam pompaya yansıdı.

Motorin grubunda ise 90 kuruş zam yapıldı.

3 EKİM 2024 PERŞEMBE AKARYAKIT FİYATLARI