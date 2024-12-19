2025 yılı asgari ücret için düşünülen rakam ortaya çıktı! İşte kulislerde konuşulan o rakam!

YILMAZ: ÇALIŞANLARIMIZIN REFAHINI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da TBMM’deki bütçe görüşmelerinde asgari ücrete ilişkin önemli mesajlar verdi. 2022 yılında enflasyonun yüzde 65 civarında olduğunu ve asgari ücrette yüzde 94,6 artış yapıldığını hatırlatan Yılmaz, "2023 yılında yüzde 107,3 artış yaptık, yine o yıl yüzde 64 civarında bir enflasyonumuz vardı. 2024 yılı Ocak ayında asgari ücreti yüzde 49,1 arttırdık. Bu üç yıla baktığınız zaman, ciddi anlamda enflasyona ezdirmemek için bir çaba olduğunu, enflasyonun üzerinde artışlar yapıldığını görebiliyoruz." dedi.