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2025 yılı asgari ücret için düşünülen rakam ortaya çıktı! İşte kulislerde konuşulan o rakam!

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2025 yılı asgari ücret için düşünülen rakam ortaya çıktı! İşte kulislerde konuşulan o rakam!
Asgari ücret zammı için asgari ücret komisyon toplantıları devam ederken 2025 yılı için kulislerde konuşulan o rakam ortay çıktı. İşte 2025 yılı asgari ücret zammı için konuşulan o rakam.
2025 yılı asgari ücret için düşünülen rakam ortaya çıktı! İşte kulislerde konuşulan o rakam! 1 18

Asgari ücretin belirlenmesi için yürütülen süreç devam ediyor. İlk toplantısını 10 Aralık’ta, ikinci toplantısını 16 Aralık’ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün saat 11.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

2025 yılı asgari ücret için düşünülen rakam ortaya çıktı! İşte kulislerde konuşulan o rakam! 2 28

Son toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK sunum yapmıştı. İşçi ve işveren temsilcilerinin de görüşlerini dile getirdiği ikinci toplantıdan da asgari ücret için bir uzlaşı çıkmamıştı. İkinci toplantıda da herhangi bir rakam konuşulmadığını anlatan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, pazarlık rakamını işveren veya hükümet temsilcilerinden beklediklerini söylemişti. Bugün yapılacak toplantıda pazarlık rakamlarının masaya gelmesi bekleniyor.

2025 yılı asgari ücret için düşünülen rakam ortaya çıktı! İşte kulislerde konuşulan o rakam! 3 38

YILMAZ: ÇALIŞANLARIMIZIN REFAHINI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da TBMM’deki bütçe görüşmelerinde asgari ücrete ilişkin önemli mesajlar verdi. 2022 yılında enflasyonun yüzde 65 civarında olduğunu ve asgari ücrette yüzde 94,6 artış yapıldığını hatırlatan Yılmaz, "2023 yılında yüzde 107,3 artış yaptık, yine o yıl yüzde 64 civarında bir enflasyonumuz vardı. 2024 yılı Ocak ayında asgari ücreti yüzde 49,1 arttırdık. Bu üç yıla baktığınız zaman, ciddi anlamda enflasyona ezdirmemek için bir çaba olduğunu, enflasyonun üzerinde artışlar yapıldığını görebiliyoruz." dedi.

2025 yılı asgari ücret için düşünülen rakam ortaya çıktı! İşte kulislerde konuşulan o rakam! 4 48

Asgari ücretle ilgili müzakereler devam ettiğini belirten Yılmaz, "Özellikle küçük işletmelerin, emek yoğun işletmelerin, belli yörelerin üretim gücünü koruma bakımından asgari ücretin dengeli bir yapıda gelişmesi önemli. İşletmeler sürdürülebilir olmazsa, verimlilik olmazsa sağlıklı bir şekilde istihdam oluşumu ve ücret oluşumu gelişmez. Dolayısıyla, verimliliği artırarak, rekabet gücümüzü yükselterek reel zeminde kalıcı bir şekilde çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

2025 yılı asgari ücret için düşünülen rakam ortaya çıktı! İşte kulislerde konuşulan o rakam! 5 58

TÜRK-İŞ ACİL TOPLANIYOR

Öte yandan TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısı öncesinde bugün Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirecek. TÜRK-İŞ Genel Merkezinde yapılacak toplantının gündemi ise asgari ücret olacak. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ’in tavrı tartışılacak.

2025 yılı asgari ücret için düşünülen rakam ortaya çıktı! İşte kulislerde konuşulan o rakam! 6 68

Toplantıya katılan TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların yönetimlerinden asgari ücret konusunda görüş alınacak. Asgari ücret görüşmelerinde anlaşmanın sağlanamaması hâlinde konfederasyonun izleyeceği yol haritası belirlenecek.

2025 yılı asgari ücret için düşünülen rakam ortaya çıktı! İşte kulislerde konuşulan o rakam! 7 78

KULİS BİLGİLERİ "22-23 BİN LİRA" DİYOR

Bu arada, kulislerde, asgari ücretin 22-23 bin lira bandında olabileceği konuşuluyor. Şayet asgari ücret bu civara yükseltilirse, yapılan zam oranı yüzde 29,39 ila yüzde 35,27 arasında gerçekleşmiş olacak.

2025 yılı asgari ücret için düşünülen rakam ortaya çıktı! İşte kulislerde konuşulan o rakam! 8 88
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