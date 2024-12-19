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2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler

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2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 2024 yılında önemli olaylar ve gelişmeler yaşandı. İşte gündeme damga vuran o önemli olaylar.
2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 1 128

Türkiye gündemine yerel seçimler , damga vururken dünya genelinde birçok ülkede de seçimler gerçekleştirildi.

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 2 228

2024'te Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli olaylar araştırılmaya başlandı.

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 3 328

İşte 2024 yılına damga vuran olaylar...

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 4 428

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden alınmasının ardından, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atanmıştır.

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 5 528

TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 6 628

19 Ocak -

Alper Gezeravcı, Dragon V2 uzay aracı ile uzaya giden ilk Türk oldu.

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 7 728

TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi.

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 8 828

27 Nisan - Meral Akşener'in aday olmadığı İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa seçildi.

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 9 928

21 Şubat -

Milli Muharip Uçak ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 10 1028

2 Şubat -

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden alınıp yerine Fatih Karahan atandı.

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 11 1128

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı.

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 12 1228

21 Ekim - HÜRJET ilk süpersonik uçuşunu yaptı.

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 13 1328

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Meclis'e gelerek, PKK'nın lağvedildiğini açıklaması teklifi ve bunun sağlanabilmesine ilişkin çıkışı siyasetin gündemi oldu.

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 14 1428

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında olduğu 16 kişi gözaltına altındı. Ortaç ve Erbil için ev hapsi kararı verilirken 12 şüpheli tutuklandı.

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 15 1528

30 Temmuz - Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımı Olimpiyatlarda Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 16 1628

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak için gittiği Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edildi.

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 17 1728

Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, Refah'da İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından şehit edildi.

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 18 1828

Suriye Muhalifleri, 11 gün süren taaruzun sonunda Şam'ı ele geçirdi ve Beşşar Esad'ı devirerek 53 yıllık Esad rejimine son verdi.

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 19 1928

5 Kasım’da Amerika Birleşik Devletleri seçimleri gerçekleştirildi.

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 20 2028

2 Ağustos - Instagram'a erişim engeli getirildi.

7 Ağustos - Roblox'a erişim engeli getirildi.

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 21 2128

2 Şubat'ta yazar Alev Alatlı, hayatını kaybetti.

(d. 1942)

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 22 2228

29 Temmuz'da oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti.

(d. 1947)

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 23 2328

7 Ekim'de siyasetçi Recai Kutan, hayatını kaybetti.

(d. 1930)[231]

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 24 2428

17 Ekim'de oyuncu Vural Çelik, hayatını kaybetti.

(d. 1973)

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 25 2528

21 Ekim'de, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen hayatını kaybetti.

(d. 1941)

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 26 2628

15 Aralık'ta şarkıcı Ankaralı Turgut, hayatını kaybetti.

(d. 1963)[

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 27 2728

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra yani 8 Eylül'de bulundu.

2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler 28 2828

19 Ekim 2024 tarihinde Operasyon sonucunda çok sayıda sağlık çalışanı, doktor ve 112 personeli gözaltına alındı.

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