2024 yılında Türkiye'de neler oldu? En çok konuşulan ve gündeme damga vuran gelişmeler

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 2024 yılında önemli olaylar ve gelişmeler yaşandı. İşte gündeme damga vuran o önemli olaylar.

1 28 Türkiye gündemine yerel seçimler , damga vururken dünya genelinde birçok ülkede de seçimler gerçekleştirildi. 2 28 2024'te Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli olaylar araştırılmaya başlandı. 3 28 İşte 2024 yılına damga vuran olaylar... 4 28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden alınmasının ardından, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atanmıştır. 5 28 TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. 6 28 19 Ocak - Alper Gezeravcı, Dragon V2 uzay aracı ile uzaya giden ilk Türk oldu. 7 28 TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi. 8 28 27 Nisan - Meral Akşener'in aday olmadığı İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa seçildi. 9 28 21 Şubat - Milli Muharip Uçak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 10 28 2 Şubat - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden alınıp yerine Fatih Karahan atandı. 11 28 İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı. 12 28 21 Ekim - HÜRJET ilk süpersonik uçuşunu yaptı. 13 28 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Meclis'e gelerek, PKK'nın lağvedildiğini açıklaması teklifi ve bunun sağlanabilmesine ilişkin çıkışı siyasetin gündemi oldu. 14 28 Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında olduğu 16 kişi gözaltına altındı. Ortaç ve Erbil için ev hapsi kararı verilirken 12 şüpheli tutuklandı. 15 28 30 Temmuz - Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımı Olimpiyatlarda Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı. 16 28 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak için gittiği Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edildi. 17 28 Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, Refah'da İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından şehit edildi. 18 28 Suriye Muhalifleri, 11 gün süren taaruzun sonunda Şam'ı ele geçirdi ve Beşşar Esad'ı devirerek 53 yıllık Esad rejimine son verdi. 19 28 5 Kasım’da Amerika Birleşik Devletleri seçimleri gerçekleştirildi. 20 28 2 Ağustos - Instagram'a erişim engeli getirildi. 7 Ağustos - Roblox'a erişim engeli getirildi. 21 28 2 Şubat'ta yazar Alev Alatlı, hayatını kaybetti. (d. 1942) 22 28 29 Temmuz'da oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti. (d. 1947) 23 28 7 Ekim'de siyasetçi Recai Kutan, hayatını kaybetti. (d. 1930)[231] 24 28 17 Ekim'de oyuncu Vural Çelik, hayatını kaybetti. (d. 1973) 25 28 21 Ekim'de, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen hayatını kaybetti. (d. 1941) 26 28 15 Aralık'ta şarkıcı Ankaralı Turgut, hayatını kaybetti. (d. 1963)[ 27 28 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra yani 8 Eylül'de bulundu. 28 28 19 Ekim 2024 tarihinde Operasyon sonucunda çok sayıda sağlık çalışanı, doktor ve 112 personeli gözaltına alındı.



