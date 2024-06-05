2024 Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi  Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206190362

Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi  Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi  Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206190362

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Çeviribilimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi  Bölümü tercih kod numarası 206190362 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi  Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çeviribilimi  Bölümü kontenjanı 12+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Çeviribilimi  Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi  Bölümü Taban Puanı: ---

Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 8

Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190362   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2023 – 2024 : 12+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 359,24291

Başarı Sıralaması:  38.743

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022: 12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 284,78884

Başarı Sıralaması :  48.391

Kontenjan 2021 :  12+0

Yerleşen 2021 : 12

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,48184

Başarı Sıralaması:  43.9

Kontenjan 2020 :  12+0

Yerleşen 2020 : 12

taban-taban-puanlari.jpg

Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
İş Bankası kredi veriyor! 100 bin TL kredi başvurusu
İş Bankası kredi veriyor! 100 bin TL kredi başvurusu
BRICS, birlikteliği açıkladı: Türkiye Bitcoin-Centric Blok'a katılıyor
BRICS, birlikteliği açıkladı: Türkiye Bitcoin-Centric Blok'a katılıyor
SGK, personel alımı yapacak: Başvuru şartları ve tarih belli oldu
SGK, personel alımı yapacak: Başvuru şartları ve tarih belli oldu
2024 Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi  Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206190362
2024 Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi  Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206190362
Çok Okunanlar
Asgari ücret 20 bin TL mi olacak? 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Asgari ücret 20 bin TL mi olacak? 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Bugün sıcaklıklar ne kadar? Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız : 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Bugün sıcaklıklar ne kadar? Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız : 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Gram altın ne kadar? Ons altın fiyatı ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
Gram altın ne kadar? Ons altın fiyatı ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
Emekli bayram ikramiyesine kavuşuyor! Emekliye bayram ikramiyesi o tarihte yatacak
Emekli bayram ikramiyesine kavuşuyor! Emekliye bayram ikramiyesi o tarihte yatacak
Yorumlananlar
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı