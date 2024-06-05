2024 Marmara Üni. Alman Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107210235

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 107210235 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 423,82667
Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54
Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 19.055
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107210235
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 423,82667
Başarı Sıralaması: 19.055
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 404,31920
Başarı Sıralaması: 22.359
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: 52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 50+2
Yerleşen 2021 : 24
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 217,50672
Başarı Sıralaması: 75.8
Kontenjan 2020 : 40+1
Yerleşen 2020 : 41
Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.