2024 Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203851896

Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203851896

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir  ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi   Diş Hekimliği Fakültesi   Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 203851896 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: ---

Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851896   

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2023 – 2024 : 68+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 434,97469

Başarı Sıralaması:  70.146

Kontenjan 2022:  68+0

Yerleşen 2022: 68

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 369,06222

Başarı Sıralaması :  71.582

Kontenjan 2021 :  51+0

Yerleşen 2021 : 51

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 432,89772

Başarı Sıralaması:  69.5

Kontenjan 2020 :  39+0

Yerleşen 2020 : 39

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Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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