2024 İstanbul Okan Üni. Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 204710441

İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Okan Üni. Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 204710441

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi   İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi   Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 204710441 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü , İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümüne 34 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 242,80456

İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 34

İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 974.718

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204710441   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 242,80456

Başarı Sıralaması: 974.718

Kontenjan 2023 – 2024 : 34+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 34

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,73469

Başarı Sıralaması:  905.751

Kontenjan 2022:  25+0

Yerleşen 2022: 25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  20+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  21+0

Yerleşen 2020 : 8

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İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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