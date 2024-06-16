2024 İstanbul Gelişim Üni. Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 202790453 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü tercih kod numarası 202790453 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü kontenjanı 50+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümüne Doldu-50 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Puanı: 234,66841
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.889.896
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202790453
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 234,66841
Başarı Sıralaması: 1.889.896
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-50
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,71102
Başarı Sıralaması: 1.651.480
Kontenjan 2022: 42+0
Yerleşen 2022: Doldu-42
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1618198
Kontenjan 2021: 34+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-23