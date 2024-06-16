2024 Hatay Mustafa Kemal Üni. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Taban Puanları ( Önlisans ) 107790243 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü tercih kod numarası 107790243 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Antakya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+5 kişidir. 2023 yılında Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban Puanı: 281,68789

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.120.574

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107790243

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 281,68789

Başarı Sıralaması: 1.120.574

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+5

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,12218

Başarı Sıralaması: 987.929

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237.67015

Başarı Sıralaması: 938591

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31