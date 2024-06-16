2024 Giresun Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 104590183 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Giresun Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 104590183 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Güvenlik Bölümü Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Giresun Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 232,42870

Giresun Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.932.108

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104590183

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Güvenlik

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 232,42870

Başarı Sıralaması: 1.932.108

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,39331

Başarı Sıralaması: 1.801.977

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---