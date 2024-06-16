2024 Fırat Üni. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103990252 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103990252 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Fırat Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 302,74894

Fırat Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 850.087

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103990252

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 302,74894

Başarı Sıralaması: 850.087

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,57252

Başarı Sıralaması: 838.111

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---